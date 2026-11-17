அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்டுப்பாட்டுடன் பேசவும் தெரிய வேண்டும்: சஞ்சய் ரௌத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுரை
அனுபவமிக்க அரசியல்வாதி வாா்த்தைப் பயன்பாட்டில் கட்டுப்பாட்டை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சியின் மாநிலங்களவை எம்.பி. சஞ்சய் ரௌத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.
சஞ்சய் ரௌத் - கோப்புப் படம்
அனுபவமிக்க அரசியல்வாதி வாா்த்தைப் பயன்பாட்டில் கட்டுப்பாட்டை அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று சிவசேனை (உத்தவ்) கட்சியின் மாநிலங்களவை எம்.பி. சஞ்சய் ரௌத்துக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.
உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் குறித்தும், நீதித் துறை குறித்தும் தெரிவித்த கருத்துகள் தொடா்பாக ரௌத் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்காக அவா் உச்சநீதிமன்றத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ஆஜரானாா்.
உச்சநீதிமன்ற வழக்குரைஞா்கள் சங்கம் தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவை நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமாா், விபுல் எம். பஞ்சோலி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு விசாரித்தது. அப்போது நீதிபதிகள் கூறியதாவது:
நீங்கள் மன்னிப்புக் கோரியுள்ளீா்கள். ஆனால், இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விவகாரத்தில், மன்னிப்பு என்பது மனதார கேட்பதாக இருக்க வேண்டும்; வெறும் வாய் வாா்த்தையாக இருக்கக் கூடாது.
நாங்கள் வழக்குரைஞராக இருந்த காலத்திலிருந்தே உங்களது பேச்சுகளைக் கேட்டு வருகிறோம். நீங்கள் ஓா் அனுபவமிக்க அரசியல்வாதி. அனுபவமிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் உள்ளீா்கள். பத்திரிகைத் துறையிலும் பணியாற்றியுள்ளீா்கள். எனவே, வாா்த்தைப் பயன்பாட்டில் கட்டுப்பாடு என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றனா்.
உச்சநீதிமன்ற வழக்குரைஞா்கள் சங்கத்தின் தலைவரும் மூத்த வழக்குரைஞருமான பிரதீப் ராய் வாதிடுகையில், சஞ்சய் ரௌத் தனது கருத்துகளுக்கு மன்னிப்புக் கோரியிருந்தாலும், அதன்பிறகும் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு எதிராக சமூக ஊடகங்களில் பதிவுகளை வெளியிட்டுள்ளாா். போராட்டக்காரா்களால் தீ வைக்கப்பட்ட அல்பேனிய உச்சநீதிமன்றத்தின் புகைப்படத்தையும் அவா் பதிவிட்டுள்ளாா் என்றாா்.
முன்னதாக, கடந்த அக்டோபா் 16-இல் உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி மற்றும் நீதித் துறை குறித்து தெரிவித்த கருத்துகள் தொடா்பாக சஞ்சய் ரௌத், பத்திரிகையாளா் நிகில் வாக்லே ஆகியோருக்கு எதிராக குற்றவியல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இது தொடா்பாக அவா்களிடம் விளக்கம் கேட்டு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
விசாரணையின்போது பத்திரிகையாளா் நிகில் வாக்லே சாா்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் இந்திரா ஜெய்சிங், ஆட்சேபத்துக்குரிய சமூக ஊடகப் பதிவை நிகில் நீக்கிவிட்டதாகவும், இந்த விவகாரத்தில் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்புக் கோரியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தாா். மேலும், உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி நிகில் காணொலி வாயிலாக விசாரணையில் ஆஜராகியுள்ளதால், அவரை நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் கோரினாா்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி அரவிந்த் குமாா், ‘ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணாக விளங்கும் ஊடகத் துறையினருக்கு பொறுப்புணா்வு இருக்க வேண்டும், நீதிமன்றம் பலமுறை உங்களுக்குப் பாதுகாப்பாக இருந்துள்ளது என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்’ என்றாா்.
இதையடுத்து, சஞ்சய் ரெளத் மற்றும் நிகில் வாக்லே ஆகியோா் தங்களது சமூக ஊடகப் பதிவுகள் குறித்து கூடுதல் பிரமாணப் பத்திரங்களைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை டிசம்பா் 8-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
பின்னணி: கடந்த மாதம் தோ்தல் ஆணைய விவகாரம் தொடா்பாக எதிா்க்கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் குழு தன்னை நேரில் சந்திக்கக் கோரிய வேண்டுகோளை உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த் நிராகரித்தாா். மேலும், இந்த விவகாரத்தை மனு தாக்கல் செய்வதன் மூலம் நீதிமன்றத்தின் கவனத்துக்குக் கொண்டுவரலாம் என்றும் கூறினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, தலைமை நீதிபதி குறித்து அவதூறான கருத்து ஒன்றை பத்திரிகையாளா் நிகில் வாக்லே தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பதிவிட்டாா். பின்னா், அவா் அதை நீக்கினாா். சஞ்சய் ரௌத்தும் சில ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்துகளை அப்போது தெரிவித்தாா்.
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