கோபால்பூர் அருகே கரையைக் கடந்தது அக்வான் புயல்!
தெற்கு ஒடிசாவின் கோபால்பூர் அருகே வெள்ளிக்கிழமை காலை 8.30 மணியளவில் 'அக்வான்' புயல் கரையைக் கடந்தது குறித்து...
பூரியில் கடற்கரையில் காணப்படும் உயரமான அலைகள். - படம்: ஐஏஎன்எஸ்
'அக்வான்' புயல் தெற்கு ஒடிசாவின் கோபால்பூர் அருகே வெள்ளிக்கிழமை காலை 8.30 மணியளவில் கரையைக் கடந்தது. இதனால் தெற்கு ஒடிசாவில் கனமழை மற்றும் பலத்த காற்றும் வீசியது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
'அக்வான்' புயல், தீவிர புயலில் இருந்து வலுவிழந்து புயலாக கரையைக் கடந்தபோது, மணிக்கு 70 முதல் 80 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே மணிக்கு 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசியதாகவும் பின்னர் சாதாரண புயலாக மாறியுள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
ஒடிசாவின் புவணேஸ்வர், கஞ்சம், பூரி உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது.
ஒடிசா அரசின் சார்பில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 3 லட்சம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டுள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்புக் குழுவினர் பேரிடர் மீட்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
மீட்பு நடவடிக்கைகளில் மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை மற்றும் தீயணைப்புப் படை வீரர்கள், தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் 14 குழுக்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.
cyclonic Storm Akvan crossed the South Odisha coast close to Gopalpur this morning
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.