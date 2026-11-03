மணிக்கு 120 கி.மீ. வேகம்... தீவிர புயலாக கரையைக் கடந்த முரசு!
தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் உருவான முரசு புயல் கரையைக் கடந்தது.
தீவிர புயலாக கரையைக் கடந்த முரசு. - படம்: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்
தீவிர புயலான முரசு, இன்று (நவ. 3) அதிகாலை ஒங்கோலுக்கு அருகே கரையைக் கடந்தது.
தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் உருவான முரசு புயல், வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில் நெல்லூர் மற்றும் நரசாப்பூர் இடையே, ஒங்கோலுக்கு தெற்கே தீவிர புயலாக இன்று (நவ. 3) அதிகாலை கரையைக் கடந்ததாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருப்பதாவது:
தீவிர புயலான 'முரசு' இன்று காலை 3:30 மணி முதல் 5:30 மணிக்குள் (இந்திய நேரப்படி) தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையில், ஒங்கோலுக்கு அருகில் கரையைக் கடந்தது.
அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 100 கி.மீ. முதல் 110 கி.மீ. வரையிலும், அவ்வப்போது 120 கி.மீ. வேகத்திலும் இருந்தது.
இன்று காலை 5:30 மணி நிலவரப்படி, இந்தப் புயல் தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைப் பகுதியில், ஒங்கோலுக்கு அருகில் மையம் கொண்டு இருக்கிறது.
இது பாபட்லாவிலிருந்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்மேற்கே சுமார் 40 கி.மீ. தொலைவிலும், காவலியிலிருந்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்) வடக்கு-வடகிழக்கே 80 கி.மீ. தொலைவிலும், மசூலிப்பட்டினத்திலிருந்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்) மேற்கு-தென்மேற்கே 120 கி.மீ. தொலைவிலும், நெல்லூரிலிருந்து (ஆந்திரப் பிரதேசம்) வடக்கே 130 கி.மீ. தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.
இது, தொடர்ந்து வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகரும் என்றும், இன்று நண்பகலுக்குள் படிப்படியாக புயலாக வலுவிழந்து, இன்று நள்ளிரவுக்குள் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Severe cyclonic storm 'Murasu' crossed the coast near Ongole early this morning (Nov. 3).
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