அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் உருவாகிறது முரசு புயல்! தீவிர புயலாக வலுவடையும்!
அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் முரசு புயல் உருவாகவுள்ளது குறித்து...
அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் உருவாகிறது முரசு புயல்! தீவிர புயலாக வலுவடையும்! - படம்: வானிலை ஆய்வு மையம்
அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் முரசு புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தெற்கு அந்தமான் கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி (புயல் சின்னம்), மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய அந்தமான் கடலில் சனிக்கிழமை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவடைந்தது.
இந்தப் புயல் சின்னம் மேலும் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகா்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது. தொடர்ந்து, இந்தப் புயல் சின்னம் இன்று (நவ. 1) பிற்பகலில் புயலாக வலுப்பெறுகிறது.
இது தொடர்பாக, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், கடந்த 6 மணி நேரத்தில் (காலை 9 மணி நிலவரப்படி) மணிக்கு 23 கி.மீ வேகத்தில் மேற்கு-வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது.
இந்தப் புயல் சின்னம் சென்னைக்கு (தமிழ்நாடு) கிழக்கே - தென்கிழக்கே சுமார் 700 கி.மீ. தொலைவிலும், விசாகப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தெற்கே - தென்கிழக்கே 770 கி.மீ. தொலைவிலும், மசூலிப்பட்டினத்திற்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) தென்கிழக்கே 770 கி.மீ. தொலைவிலும், ஒங்கோலுக்கு (ஆந்திரப் பிரதேசம்) கிழக்கே - தென்கிழக்கே 810 கி.மீ. தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.
இந்தப் புயல் சின்னம் தொடர்ந்து மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் (பிற்பகல் 3 மணிக்கு மேல்) தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மேற்கு - மத்திய வங்கக் கடலில் புயலாக வலுவடையும்.
நாளை (நவ. 2) மேற்கு - மத்திய வங்கக் கடலில் தீவிர புயலாக மேலும் வலுவடையும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகரும் இந்தப் புயல், நவ. 3 ஆம் தேதி காலை வாக்கில், நெல்லூருக்கும் நரசபூருக்கும் இடையே தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை கடக்கக்கூடும்.
அப்போது, மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ. வேகத்திலும், அவ்வப்போது 120 கி.மீ வேகத்திலும் காற்று வீசக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
The India Meteorological Department has stated that there is a possibility of Cyclone Murasu forming within the next 3 hours.
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