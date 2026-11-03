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கடலூர் தாலுகா பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை!

கடலூர் தாலுகா பள்ளிகளுக்கு இன்று (நவ. 3) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக....

rain

பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - பிரதிப் படம்

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கனமழை காரணமாக, கடலூர் தாலுகா பள்ளிகளுக்கு இன்று (நவ. 3) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென் மேற்கு வங்கக் கடலில் உருவான ‘முரசு’ புயல் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நெல்லூர் - நர்சாபூர் இடையே ஆந்திரக் கடற்கரையை, முரசு புயல் நவ.3-ஆம் தேதி (இன்று) அதிகாலை கரையைக் கடந்தது.

வட தமிழக கடலோரப் பகுதிகளில் கடல் கொந்தளிப்புடன் இருக்கும் எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.

புயல் காரணமாக, கடலூர் துறைமுகத்தில் 3-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டிந்தது. இந்த நிலையில், புயல் ஆந்திர மாநிலத்தை நோக்கி நகர்ந்ததையடுத்து, திங்கள்கிழமை பிற்பகல் கடலூர் துறைமுகங்கத்தில் 3-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு இறக்கப்பட்டு, 2-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டது.

இதன் காரணமாக, கடலூர் தாலுகாவில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது.

இந்த நிலையில், கடலூர் தாலுகா பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (நவ. 3) ஒருநாள் விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Summary

Due to heavy rain, a holiday has been declared for schools in Cuddalore taluk today (Nov. 3).

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