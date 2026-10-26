அர்னாப் புயல்: ஏனாமில் 2 நாள்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!
ஏனாமில் 2 நாள்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - பிரதிப் படம்
அர்னாப் புயல் காரணமாக, ஏனாம் பிராந்தியத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் (அக். 27, 28) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்தியகிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக அதே பகுதிகளில் நிலவியது.
இது மேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (அக். 26) காலை மத்தியகிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாக (அர்னாப்) வலுப்பெற்று, அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று நள்ளிரவுக்குள் மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் தீவிர புயலாகவும், நாளை (அக். 27 மிக தீவிர புயலாக அதே பகுதிகளில் வலுப்பெறக்கூடும்.
இது மேலும் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆந்திரப்பிரதேசம் மற்றும் ஏனாம் (Yanam) கடற்கரைப் பகுதிகளில், பாபட்லா (Bapatla) மற்றும் விசாகப்பட்டினம் (Visakhapatnam) இடையே ஏனாம் பகுதிகளுக்கு அருகில் மிக தீவிர புயலாக கரையை கடக்கக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், அர்னாப் புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக புதுச்சேரியில் உள்ள ஏனாம் பள்ளிகளுக்கு நாளை (அக். 27) மற்றும் நாளை மறுநாள் (அக். 28) ஆகிய நாள்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Due to Cyclone Arnab, a two-day holiday has been declared for schools in the Yanam region for tomorrow and the day after tomorrow (Oct. 27 and 28).
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