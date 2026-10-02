மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் அக். 5, 6 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!
மதுராந்தகம், தாராபுரம் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி...
கோப்புப் படம்
மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட பள்ளிகளுக்கு அக். 5, 6 ஆகிய தேதிகளில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் காலியாகவுள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் இரண்டு தொகுதிகளிலும் தீவிரப் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அக். 4 (ஞாயிறு) மாலை 6 மணியுடன் பிரசாரம் நிறைவடையவுள்ளது.
தொடர்ந்து, அக். 6 (செவ்வாய்க்கிழமை) இரு தொகுதிகளிலும் வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது.
இந்த நிலையில், மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கு அக். 5, 6 ஆகிய இரு நாள்கள் விடுமுறை விடுத்து அந்தந்த மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
மேலும், தனியார் பள்ளிகளுக்கு அக். 6 ஆம் தேதி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அக். 9 (வெள்ளிக்கிழமை) எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.
Summary
School holidays in Mathuranthakam and Dharapuram on October 5 and 6!
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