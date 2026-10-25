திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை (அக்.26) விடுமுறை!
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது குறித்து...
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - பிரதிப் படம்
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை (அக். 26) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், கடந்த சில நாள்களாக மாநிலத்தின் பல பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது.
மேலும், மதுரை, திண்டுக்கல், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், சேலம், நாமக்கல், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி, கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் திங்கள்கிழமையில் (அக்.26) மிக கனமழைக்கான இளஞ்சிவப்பு (ஆரஞ்சு) எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை (அக். 26) விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் துர்காமூர்த்தி அறிவித்துள்ளார்.
இதேபோல், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கனமழை காரணமாக அனைத்து பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Holiday for schools only in Dindigul district tomorrow (Oct. 26)
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