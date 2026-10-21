ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடா் மழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறித்து...
தொடர் மழை காரணமாக, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கு புதன்கிழமை(அக்.21) விடுமுறை - கோப்புப்படம்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் தொடா் மழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் புதன்கிழமை(அக்.21) விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. மேலும், வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகி இருப்பதால் மாவட்டம் முழுவதும் தொடா் மழை பெய்து வருகிறது. எனவே ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் புதன்கிழமை(அக்.21) விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, மாணவர்களின் நலன் கருதி சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதால், சென்னை உள்பட பல மாவட்டங்களில் மழை தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Holiday for schools only in Ranipet district today
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