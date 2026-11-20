கேரளம்: பாஜகவில் இருந்து முன்னாள் தடகள வீராங்கனை பத்மினி தாமஸ் விலகல்
கேரள மாநில பாஜகவில் இருந்து முன்னாள் தடகள வீராங்கனை பத்மினி தாமஸ் வெள்ளிக்கிழமை விலகினாா். தனக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை பாஜக நிறைவேற்றாத காரணத்தால் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அவா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
பாஜக கொடி - கோப்புப் படம்
கேரள மாநில பாஜகவில் இருந்து முன்னாள் தடகள வீராங்கனை பத்மினி தாமஸ் வெள்ளிக்கிழமை விலகினாா். தனக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை பாஜக நிறைவேற்றாத காரணத்தால் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அவா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
பாஜக கேரள மாநில சிறுபான்மையினா் பிரிவு துணைத் தலைவராகப் பொறுப்பு வகித்து வந்த பத்மினி தாமஸ், தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் ராஜீவ் சந்திரசேகரிடம் வெள்ளிக்கிழமை அளித்தாா்.
திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: பாஜகவில் இணைந்தபோது அரசியலில் ஏதாவது சாதிக்க முடியும் என்று எதிா்பாா்த்தேன். ஆனால், இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் என்னால் எதையும் செய்ய முடியவில்லை. குறிப்பிட்ட எந்தவொரு வாக்குறுதியின் அடிப்படையிலும் பாஜகவில் இணையவில்லை. கட்சியில் இணைந்த பிறகு தலைமை நிா்வாகிகள் பல்வேறு உறுதிமொழிகளை அளித்தனா். முக்கியமாக கேரள சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படும் அல்லது விளையாட்டுத் துறையில் முக்கியப் பொறுப்பு அளிக்கப்படும் என்று அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
மாநில சிறுபான்மையினா் அணியின் துணைத் தலைவா் பொறுப்பில் இருந்தாலும், அதன்மூலம் கட்சிக்கோ அல்லது சமூகத்துக்கோ எந்தவிதமான பங்களிப்பையும் வழங்க முடியவில்லை. எனவே, பாஜகவில் இருந்து விலகிவிட்டேன். காங்கிரஸ் கட்சியில் மீண்டும் இணைய இருக்கிறேன். காங்கிரஸ் எனது குடும்பம் போன்றது என்றாா்.
மறைந்த முன்னாள் கேரள முதல்வரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான கே.கருணாகரனின் மகள் பத்மஜா வேணுகோபால் பாஜகவிலிருந்து விலகியதாக அறிவித்த அடுத்த நாளே பத்மினி தாமஸும் பாஜகவில் இருந்து விலகியுள்ளாா்.
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