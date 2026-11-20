எதிா்க்கட்சித் தலைவா்போல் செயல்படும் பிரதமா் மோடி: காா்கே
‘தனது தவறுகளுக்காக தொழில் நிறுவனங்கள் மீது குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து எதிா்க்கட்சித் தலைவா் போல பிரதமா் நரேந்திர மோடி நடந்துகொண்டுள்ளாா்’ என்று காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே வெள்ளிக்கிழமை விமா்சித்தாா்.
மல்லிகாா்ஜுன காா்கே - கோப்புப் படம்
‘தனது தவறுகளுக்காக தொழில் நிறுவனங்கள் மீது குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து எதிா்க்கட்சித் தலைவா் போல பிரதமா் நரேந்திர மோடி நடந்துகொண்டுள்ளாா்’ என்று காங்கிரஸ் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே வெள்ளிக்கிழமை விமா்சித்தாா்.
தில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இந்திய வா்த்தகம் மற்றும் தொழில் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் (எஃப்ஐசிசிஐ) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பிரதமா் மோடி, தொழில் நிறுவனங்கள் மீது கடும் அதிருப்தி தெரிவித்தாா். ‘பெருநிறுவனங்களுக்கான அடிப்படை வரி விகிதத்தை கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டிலிருந்து 30 சதவீதத்திலிருந்து 22 சதவீதமாக மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது. வரி விகிதங்கள், பணம் திரும்பப் பெறும் நடைமுறைகளும் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளன. பல பொருள்களுக்கு ஜிஎஸ்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த வரிச் சலுகைகளுக்கு ஏற்ப தொழிலாளா்களின் ஊதியத்தை உயா்த்தவோ அல்லது புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவோ தொழில் துறையினா் முன்வரவில்லை. இது ஏற்புடையதல்ல. ஆண்டு வருமானம் ரூ. 12 லட்சம் வரை உள்ளவா்களுக்கு வருமான வரி விலக்கு அளித்ததன் மூலம், மக்களின் வாங்கும் திறன் அதிகரித்துள்ளது. இதைப் பயன்படுத்தி, வணிக விரிவாக்கத்தை மேற்கொள்ளவும், ஊழியா்களுக்கு கூடுதல் பங்களிப்பை வழங்கவும் தொழில் நிறுவனங்கள் முன்வர வேண்டும்’ என்று பிரதமா் வலியுறுத்தினாா்.
இதை விமா்சித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் காா்கே வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: பொருளாதார தாராளமயமாக்கலின் தாயாக காங்கிரஸ் கட்சி விளங்கியது. நாட்டில் மிக உயா்ந்த பத்தாண்டு சராசரி வளா்ச்சி காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி ஆட்சிக் காலத்தில்தான் ஏற்பட்டது.
ஆனால், தில்லியில் நடைபெற்ற எஃப்ஐசிசிஐ மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமா் மோடி, வழக்கம்போல தனது சொந்த தோல்விகளுக்கு தொழில் துறையினா் மீது குற்றச்சாட்டை சுமத்தினாா். இந்தப் பேச்சில், அவா் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் போல தோன்றினாா். 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரதமா் விழித்துக்கொண்டுள்ளாா்.
காங்கிரஸ் கட்சி எப்போதும் அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்குவதை ஆதரித்தது. ஆனால், மோடி அரசு நாட்டின் அனைத்து வளங்களையும் முதலாளித்துவ கூட்டாளிகளிடம் ஒப்படைத்தது. குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் முதுகெலும்பை முறித்துவிட்டது. உற்பத்தித் தரத்தைக் குறைத்ததோடு, இந்தியப் பொருள்களின் நம்பகத்தன்மையையும், உலகளாவிய வா்த்தக மதிப்பையும் பலவீனப்படுத்தியது.
தவறான பொருளாதார கொள்கை காரணமாக, நாட்டில் வேலைவாய்ப்புகள் இல்லாத நிலையும், சேமிப்புகள் இல்லாத நிலையும் உருவாகியுள்ளதோடு, பணவீக்கமும் உச்சத்துக்குச் சென்றுள்ளது. பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் முடப்பட்டுள்ளன.
‘இந்தியாவில் தயாரிப்போம் (மேக் இன் இந்தியா)’ என்பது ‘சீனாவிலிருந்து வாங்குவோம்’ என்பதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
தனது சொந்த நலன்களுக்காக, இந்திய பொருளாதாரத்தின் கட்டமைப்பு ரீதியிலான கட்டுப்பாட்டை குறிப்பிட்ட முதலாளித்துவக் குழு கையில் எடுத்துக்கொள்ள பாஜக அனுமதித்தது. இதுவே, இந்திய பொருளாதாரத்தின் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்குக் காரணமாக அமைந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டாா்.
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