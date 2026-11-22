யமுனை நதி பாதுகாப்பு மக்கள் இயக்கமாக மாற வேண்டும்: ஓம் பிா்லா
யமுனை நதியைப் பாதுகாக்கும் முன்னெடுப்பு மக்கள் இயக்கமாக மாற வேண்டும் என மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை அழைப்பு விடுத்தாா்.
மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா - Sansad
யமுனை நதியைப் பாதுகாக்கும் முன்னெடுப்பு மக்கள் இயக்கமாக மாற வேண்டும் என மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை அழைப்பு விடுத்தாா்.
தில்லியில் நடைபெற்ற யமுனை நதி தேசிய பாதுகாப்பு பிரசாரத்தில் பங்கேற்ற அவா், ‘இந்தியாவின் கலாசார மற்றும் ஆன்மிக தலங்களாகத் திகழும் கங்கையையும் யமுனையையும் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறையினருக்குக் கொண்டுசெல்ல வேண்டியது அவசியம். சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினரும் ஒன்றிணைந்து மக்கள் இயக்கமாக மாறினால் இது சாத்தியமாகும்’ என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.