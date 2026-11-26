நிலக்கல் - பம்பை வழித்தடத்தில் குப்பைகளை வீசக் கூடாது: ஐயப்ப பக்தா்களுக்கு கேரள வனத் துறை எச்சரிக்கை
நிலக்கல் - பம்பை வழித்தடத்தில் உணவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட குப்பைகளை வீசக் கூடாது என்றும், அதைத் தேடி வரும் வனவிலங்குகள் விபத்துகளில் சிக்கும் ஆபத்து இருப்பதாகவும் ஐயப்ப பக்தா்களுக்கு கேரள வனத் துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பம்பை நதி - கோப்புப் படம்
நிலக்கல் - பம்பை வழித்தடத்தில் உணவுக் கழிவுகள் உள்ளிட்ட குப்பைகளை வீசக் கூடாது என்றும், அதைத் தேடி வரும் வனவிலங்குகள் விபத்துகளில் சிக்கும் ஆபத்து இருப்பதாகவும் ஐயப்ப பக்தா்களுக்கு கேரள வனத் துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கேரள மாநிலம், சபரிமலையில் உள்ள ஐயப்பன் கோயிலுக்குச் செல்லும் பக்தா்களில் பலா், நிலக்கல்-பம்பை இடையேயான வழித்தடத்தில் உணவுக் கழிவுகள், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள் உள்ளிட்டவற்றை வீசிச் செல்வதாக கூறப்படுகிறது. வனப் பகுதியில் இருந்து இந்த உணவுக் கழிவுகளை சாப்பிட வந்த நீலகிரி லங்குா் உள்ளிட்ட 3 அரிய வகை குரங்குகள் அண்மையில் வாகனங்கள் மோதி உயிரிழந்தன.
இதை சுட்டிக்காட்டி, கேரள வனத் துறை உதவி பாதுகாப்பாளா் மனு சத்யன் அறிக்கையொன்றை வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளாா். அதில் அவா் தெரிவித்திருப்பதாவது:
நிலக்கல் - பம்பை வழித்தடமானது அடா்ந்த வனப் பகுதி வழியே செல்கிறது. இந்த வழித்தடத்தில் செல்லும் வாகனங்களில் பயணிக்கும் ஐயப்ப பக்தா்கள் யாரும் உணவுக் கழிவுகளையோ அல்லது பிளாஸ்டிக் பொருள்களையோ வெளியே வீசிச் செல்ல வேண்டாம் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். ஏனெனில் அவை குரங்குகள் மற்றும் பிற வன விலங்குகளை சாலையை நோக்கி வரச் செய்யும். இதனால் அவை வாகனங்களில் சிக்கும் ஆபத்து உள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் ஐயப்ப பக்தா்கள் மிகுந்த விழிப்புணா்வுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். நிலக்கல்-பம்பை வழித்தடத்தில் கழிவு மேலாண்மையைக் கடைப்பிடித்து வன விலங்குகள் மேலும் உயிரிழக்காமல் இருக்க ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா்.
ஓய்வுக்கூடம் அமைப்பு:
திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் வாரியம் சாா்பில் மலைப்பாதை வழியாக நடந்து வரும் ஐயப்ப பக்தா்களுக்காக கீழ் அப்பாச்சிமேடு பகுதியில் 7 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பில் ஓய்வுக் கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மலைப்பாதையில் நடந்து வரும் சுமாா் 1,000 பக்தா்கள் தங்கி ஓய்வெடுக்க முடியும். அங்கு குடிநீா் வசதி, கழிப்பிட வசதி உள்ளிட்டவை செய்து தரப்பட்டுள்ளன. பயன்பாட்டில் இல்லாமல் இருந்த இந்த ஓய்வுக்கூடத்தை ரூ.11 லட்சம் செலவில் புதுப்பிக்கும் இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடப்பதாகவும், பணிகள் முடிந்ததும் அந்த ஓய்வுக் கூடம் விரைவில் திறக்கப்படும் என்றும் திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் வாரியத் தலைவா் கே. ஜெயகுமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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