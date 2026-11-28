மக்களவையில் திமுக எம்.பி.க்களின் இருக்கைகள் மாற்றம்!
மக்களவையில் காங்கிரஸிடம் இருந்து விலகி அமரும் வகையில், திமுக எம்.பி.க்களின் இருக்கைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல்.
திமுக எம்.பி. கனிமொழி.
மக்களவையில் காங்கிரஸிடம் இருந்து விலகி அமரும் வகையில், திமுக எம்.பி.க்களின் இருக்கைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், தோ்தலில் தவெக வெற்றி பெற்ற பின்னா் அக்கட்சிக்கு ஆதரவு அளித்து, தவெகவின் அமைச்சரவையிலும் இடம்பெற்றது.
இதனால் திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி முறிந்து, இரு கட்சிகள் இடையே கடுமையான கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடா்ந்து, மக்களவையில் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களிடம் இருந்து விலகி அமரும் வகையில், தங்களுக்கு இருக்கைகளை ஏற்பாடு செய்து தரவேண்டும் என்று அவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லாவிடம் திமுக எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தினா். இதன்படி அவா்களின் இருக்கைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், இந்தத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.