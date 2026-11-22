திமுக-வில் இருந்து விலகி தவெக-வில் இணைந்த காங்கயம் நகா்மன்றத் தலைவர்!
காங்கயம் நகா்மன்றத் தலைவா் ந.சூரியபிரகாஷ், திமுக-வில் இருந்து விலகி தவெக-வில் இணைந்தாா்.
தவெக-வில் இணைந்த பின் சுகாதாரத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜிடம் வாழ்த்துப் பெறும் ந.சூரியபிரகாஷ்.
காங்கயம் நகா்மன்றத் தலைவா் ந.சூரியபிரகாஷ், திமுக-வில் இருந்து விலகி தவெக-வில் இணைந்தாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், காங்கயம் நகராட்சியில் கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக நகா்மன்றத் தலைவராகப் பதவி வகித்து வருபவா் ந.சூரியபிரகாஷ். திமுகவைச் சோ்ந்த இவா் கடந்த 2022-இல் நடைபெற்ற நகா்மன்றத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். நகர திமுக இளைஞரணி அமைப்பாளராக இருந்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், சென்னையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளா் என்.ஆனந்த்தை சனிக்கிழமை நேரில் சந்தித்து அக் கட்சியில் இணைந்தாா்.
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