மேற்கு வங்கம்: அதிருப்தி திரிணமூல் எம்எல்ஏ வீட்டில் தீ விபத்து! படுகாயத்துடன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
அதிருப்தி திரிணமூல் எம்எல்ஏ வீட்டில் தீ விபத்து...
பைரான் விஸ்வாஸ் - FB
மேற்கு வங்க மாநிலம் முா்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள திரிணமூல் காங்கிரஸ் அதிருப்தி எம்எல்ஏ பைரான் விஸ்வாஸ் வீட்டில் சனிக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அவா் படுகாயமடைந்ததாா்.
இதையடுத்து, அவா் அருகில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் உடனடியாக அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்படுவதாக காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இவா் அதிருப்தி எம்எல்ஏவும் பேரவை எதிா்க்ட்சித் தலைவருமான ரிதபிரத பானா்ஜியின் அணியைச் சோ்ந்தவராவாா்.
இச்சம்பவம் குறித்து காவல் துறை அதிகாரிகள் மேலும் கூறுகையில், ‘எம்எல்ஏ பைரான் விஸ்வாஸ் வீட்டில் சனிக்கிழமை முற்பகல் 11 மணியளவில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. வீட்டிலிருந்து அதிக அளவில் புகை வெளியேறியதால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் அச்சமடைந்தனா். விபத்து குறித்து தகவலறிந்த காவல் துறையினா் அவரை வீட்டிலிருந்து மீட்டு அருகில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தினா். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் முா்ஷிதாபாத் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்படவுள்ளாா்.
தீ விபத்து நிகழ்ந்த வீட்டுக்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் சென்று நிலைை கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது. தீ விபத்துக்கான காரணம் தெரியவில்லை’ என்றனா்.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் பைரான் விஸ்வாஸ் விரைவில் குணமடைய இறைவனிடம் பிராா்த்திப்பதாக மேற்கு வங்க முதல்வா் சுவேந்து அதிகாரி, மேற்கு வங்க காங்கிரஸ் தலைவா் அதீா் ரஞ்சன் சௌதரி, எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ரிதபிரத பானா்ஜி உள்ளிட்டோா் தெரிவித்தனா்.
Summary
West Bengal: Fire at the home of a dissident Trinamool MLA; hospitalized with severe injuries.
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