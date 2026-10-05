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5 சிறுத்தைக்குட்டிகள் பிறப்பு; நாட்டில் சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை 60 ஆக உயர்வு!

இந்தியாவில் புதிதாக 5 சிறுத்தைக்குட்டிகள் பிறந்துள்ளது குறித்து...

Five newborn cheetah cubs

புதிதாகப் பிறந்த 5 சிறுத்தைக்குட்டிகள் - படம் - எக்ஸ்

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புதிதாக 5 சிறுத்தைக்குட்டிகள் பிறந்துள்ளதால் நாட்டின் மொத்த சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை 60 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள குனோ தேசியப் பூங்காவில், இந்தியாவில் பிறந்த 'KJP21' என்ற பெண் சிறுத்தை 5 ஆரோக்கியமான குட்டிகளை ஈன்றுள்ளது.

இதற்கு முன்பாக, 'முக்கி' (Mukhi) மற்றும் 'KGP12' ஆகிய சிறுத்தைகள் மட்டுமே இந்தியாவில் பிறந்து தங்களுடைய குட்டிகளை ஈன்ற நிலையில், அந்த வரிசையில் KJP21 சிறுத்தை மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.

வனவிலங்கு மறுஅறிமுகத் திட்டமான 'புராஜெக்ட் சீட்டா' (Project Cheetah) திட்டத்தில் இது மிக முக்கிய மைல்கல்லாக உள்ளதாக மத்தியப் பிரதேச முதல்வர் மோகன் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த ஐந்து குட்டிகளும் போட்ஸ்வானா நாட்டிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ஆண் சிறுத்தைக்கும் KJP21 என்ற இந்திய பெண் சிறுத்தைக்கும் பிறந்துள்ளது.

இதனால், நாட்டில் உள்ள மொத்த சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை 60 ஆக உயர்ந்துள்ள நிலையில், 41 சிறுத்தைகள் மட்டுமே இந்தியாவில் பிறந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

With the birth of five new Birth of 5 cheetah cubs, the country's total cheetah population has risen to 60.

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