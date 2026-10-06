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ராகுல் காந்தி கைது: நேரடிக் காட்சிகள்!

தில்லியில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்ட நேரடிக் காட்சிகள் படங்களாக...

ராகுல் காந்தியை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றபோது.. - பிடிஐ

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தில்லியில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தியை காவல் துறையினர் இன்று (அக். 6) கைது செய்தனர்.

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நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் அலுவலகம் நோக்கி நடைபெற்ற பேரணி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதால், அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் உள்ளிருந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

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அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் புகுந்து இந்தியா கூட்டணிக் கட்சி எம்.பி.க்களை காவல் துறை அப்புறப்படுத்தியது.

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Karma

குறிப்பாக, ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தியை காவல் துறை கைது செய்து வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்றது.

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Karma

கைது நடவடிக்கையின்போது காவல் துறையின் நடவடிக்கை மிகக் கடுமையாக இருந்ததாக சக எம்.பி.க்கள் கருத்து.

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ராகுல் காந்தியை கைது செய்து வாகனத்தில் ஏற்ற முயற்சித்தபோது...

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காவல் துறை கைது செய்து வலுக்கட்டாயமாக ஏற்றிய வாகனத்தில் இருந்தவாறு தொண்டர்களைப் பார்க்கும் ராகுல் காந்தி...

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Karma

பிரியங்கா காந்தியையும் கைது செய்து வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்ற காவல் துறை...

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Karma

வாகனத்தின் உள்ளே வலுக்கட்டாயமாக பிரியங்கா காந்தியை ஏற்றும்போது...

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கைது நடவடிக்கையில் தொண்டர்கள் மற்றும் காவலர்கள் இடையே ராகுல் காந்தி....

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பிரதமர் மற்றும் உள்துறை அமைச்சரின் நடவடிக்கைகளில் குறிப்பிடத்தக்க பதற்றம் தெரிவதாக கைது நடவடிக்கைக்கு மல்லிகார்ஜுன கார்கே கண்டனம்...

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Karma

ஜனநாயகத்தில், இறுதி அதிகாரம் மக்களிடமே உள்ளது. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் மக்கள் பொறுப்பேற்கச் செய்வார்கள் என காங்கிரஸ் பதிவு...

Summary

Rahul Gandhi arrested in delhi Live visuals

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