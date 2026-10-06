விமானி ஸ்மித் மச்சார் உடல்நிலையில் சீரான முன்னேற்றம்!
ஃபிளைதுபை விமானத்தில் சக விமானியால் தக்கப்பட்ட விமானி ஸ்மித் மச்சாரின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தகவல்...
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் சிகிச்சை பெற்றுவரும் ஸ்மித் மச்சாரை சந்தித்த துபை பட்டத்து இளவரசர்
ஃபிளைதுபை விமானத்தில் சக விமானியால் தக்கப்பட்ட விமானி ஸ்மித் மச்சாரின் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் இன்று (அக். 6) தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
''கேப்டன் ஸ்மித் தொடர்ந்து சீரான முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறார்; அவரது உடல்நிலை தேறி வருகிறது. தூதரகம் அவரது குடும்பத்தினர், மருத்துவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்து, சாத்தியமான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கி வருகிறது.
அவரது நலனுக்காகப் பிரார்த்தனை செய்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதோடு, அவர் விரைவில் முழுமையாகக் குணமடைய வாழ்த்துகிறோம்'' எனப் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
துபையில் இருந்து இஸ்ரேலின் டெல் அவிவ் நகரை நோக்கி புறப்பட்ட விமானத்தில் சக விமானியால் கத்தியால் குத்தப்பட்டு தாக்கப்பட்ட போதும் துணிவுடன் போராடிய இந்திய விமானி ஸ்மித் மச்சார் பயணிகளின் உயிரைக் காத்தார்.
விமானத்தை வேண்டுமென்றே விபத்துக்குள்ளாக்க முயன்ற அந்த விமானியைப் பயணிகள் மடக்கிப் பிடித்ததால், துணை விமானிகளால் சவூதி அரேபியாவில் விமானம் அவசரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டு, பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
Summary
Steady improvement in Pilot Smith Machar's health condition
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