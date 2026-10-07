ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.50% ஆக உயர்வு! வீட்டு, வாகன கடன் வட்டி அதிகரிக்க வாய்ப்பு!
ரெப்போ வட்டி விகிதம் 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உயர்த்தப்பட்டிருப்பது பற்றி...
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி - கோப்புப்படம்
வங்கிகளுக்கு ரிசா்வ் வங்கி வழங்கும் குறுகிய கால கடன்களுக்கான வட்டி (ரெப்போ ரேட்) விகிதம் 0.25 சதவிகிதம் உயர்த்தப்படுவதாக ரிசர்வ் வங்கி புதன்கிழமை அறிவித்துள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி 2023ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு முதல்முறையாக ரெப்போ வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டதன் மூலம், 5.50 ஆக உள்ளது.
மும்பையில் ஆா்பிஐ ஆளுநா் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா தலைமையில் ஆா்பிஐ நிதிக் கொள்கைக் குழுக் கூட்டத்தில் 6 போ் அடங்கிய குழு பங்கேற்ற நிலையில், வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த 4 பேர் ஆதரவாகவும், 2 பேர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் வாக்களித்த நிலையில், பெரும்பான்மை அடிப்படையில் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
ரெப்போ வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் நிலையில், வங்கிகள் வழங்கும் வீட்டு கடன், வாகன கடன் மற்றும் இதர கடனின் வட்டி சதவிகிதமும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா பேசியதாவது:
“சர்வதேச அரசியல் நிகழ்வுகளின் காரணமாக, உலகளாவிய பொருளாதார சூழல் சவாலாக உள்ளது என்று நிதிக் கொள்கைக் குழு குறிப்பிட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தியப் பொருளாதாரம் வலுவாக இருப்பதோடு, பொருளாதார உத்வேகமும் பரந்த அளவில் தொடர்கிறது. மேலும், பொருளாதாரம் மீள்திறனுடன் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கிடைக்கப்பெற்ற தரவுகளின் அடிப்படையில், பணவீக்கமும் அதன் கண்ணோட்டமும் கடந்த ஆண்டைப் போல சாதகமாக இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. இந்தக் காலாண்டு உட்பட, அடுத்த மூன்று காலாண்டுகளில் முதன்மை நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டுப் பணவீக்கம் சராசரியாக கிட்டத்தட்ட 5.8% ஆக இருக்கும் என்றும், இந்த நிதியாண்டில் மொத்த பணவீக்கம் 4.4% ஆக இருக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
ஆா்பிஐ நிதிக் கொள்கை முடிவு - முக்கியம்சங்கள்
அமெரிக்கா - ஈரான் மோதலால் சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்த போதிலும், இந்தியப் பொருளாதாரம் வலுவாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், நடப்பு நிதியாண்டிற்கான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி குறித்த கணிப்பை ஆர்பிஐ உயர்த்தியுள்ளது.
ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், 2026-27 நிதியாண்டிற்கான ஜிடிபி வளர்ச்சி 6.7% ஆக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அக்டோபர் மாதக் கூட்டத்தில் 7.1% ஆக இருக்கும் என ஆர்பிஐ கணித்துள்ளது.
2026-27 நிதியாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டிற்கான ஜிடிபி கணிப்பும் 6.4%-லிருந்து 7.2% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், மூன்றாம் காலாண்டிற்கான வளர்ச்சி கணிப்பு 6.5%-லிருந்து 6.9% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
Summary
Repo rate raised to 5.50%! Likely increase in interest rates for home and vehicle loans!
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