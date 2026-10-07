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மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் பெயர் விரைவில் மாறுகிறது! என்ன பெயர்?

மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் பெயர் விரைவில் மாறுகிறது, என்ன பெயர் சூட்டப்படும் என்பது பற்றி..

மேற்கு வங்க மாநிலம்

மேற்கு வங்க மாநிலம்

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மேற்கு வங்கம் என்ற மாநிலத்தின் பெயரை விரைவில் பஷ்சிம் வங்கா என்று பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கான சட்ட மசேோதா பேரவையில் விரைவில் கொண்டு வரப்படும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேற்கு வங்க மாநில பாஜக தலைவர் சமிக் பட்டாச்சார்யா செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இந்த தகவலை தெரிவித்தார்.

மேற்கு வங்கம், வங்கம், வங்கா என்பது போன்ற பெயர்கள் இனி பயன்பாட்டில் இருக்காது என்ற கடந்த வாரம் பேசிய சமிக் பட்டாச்சார்யா கூறியிருந்த நிலையில், மேற்கு வங்க மாநில சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத் தொடரிலேயே இது தொடர்பான சட்ட மசோதா கொண்டு வரப்படும் என்று கூறியிருக்கிறார்.

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