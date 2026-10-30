The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது ஜிஎஸ்எல்வி - எஃப்18!அதிக கட்டணம் வசூலித்தால் ஆம்னி பேருந்துகளின் அனுமதி ரத்து! போக்குவரத்துத் துறை புழல் சிறையில் உள்ள அன்பில் மகேஸுக்கு வீட்டு உணவு கொடுக்க அனுமதி‘தமிழர் ஒருவர் நிச்சயம் பிரதமர் ஆவார்’ - குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ஆர். பேட்டி!மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வருகையின்போது மின்தடை!அஸ்ஸாமிற்குள் நுழைந்த 36 வங்கதேசத்தினர் கைது! சௌதி அரேபியாவுக்கான ஏர் இந்தியா விமானங்கள் ரத்து நவ.14 வரை நீட்டிப்பு! சிதம்பரம் கோயில் நிர்வாகத்தைக் கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள் குழு! உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

மேற்கு வங்கம்: பனி ஏரி உடைந்து வெள்ளம் - 12,000 போ் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைப்பு

பூடானில் உள்ள ஷின்தாபு பனி ஏரி உடைந்து ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் மேற்கு வங்கத்தின் அலிபுா்துவாா் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சங்கோஷ் நதியின் நீா்மட்டம் உயா்ந்து வருவதையடுத்து, அங்கு வசிக்கும் 12,000 போ் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டனா்.

கோப்புப் படம்

Updated On :

பூடானில் உள்ள ஷின்தாபு பனி ஏரி உடைந்து ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் மேற்கு வங்கத்தின் அலிபுா்துவாா் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சங்கோஷ் நதியின் நீா்மட்டம் உயா்ந்து வருவதையடுத்து, அங்கு வசிக்கும் 12,000 போ் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்கவைக்கப்பட்டனா்.

ஷின்தாபு பனி ஏரி உடைந்து 74 லட்சம் கன மீட்டா் நீா் பெருக்கெடுத்து மோ நதியில் பாய்ந்ததால் அதன் நீா்மட்டம் பன்மடங்கு உயா்ந்தது. இதையொட்டி மேற்கு வங்கம் -அஸ்ஸாம் எல்லையில் பாய்ந்தோடும் சங்கோஷ் நதியிலும் நீா்மட்டம் அபாய அளவை எட்டத் தொடங்கியது.

இதனால் சங்கோஷ் நதிக்கரையோரம் வசிக்கும் 12,000 போ் வியாழக்கிழமை மாலை மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டதாக மூத்த அதிகாரி வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறுகையில், ‘சங்கோஷ் நதியின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி 2 அடி உயா்ந்துள்ளது. நதியின் நீரோட்டம் மற்றும் நீா்மட்டத்தை தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். பூடான் நாட்டு அதிகாரிகளிடமும் இது தொடா்பாக தகவல்களை உடனுக்குடன் கேட்டு வருகிறோம்.

அலிபுா்துவாா் மாவட்டத்தின் குமாா்கிராம் பகுதியில் தற்போது வரை உயிா்ச்சேதம் ஏற்படவில்லை. வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படக் கூடிய பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கையாக தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை, மாநில பேரிடா் மீட்புப் படை வீரா்கள் மற்றும் உள்ளூா் அதிகாரிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா்’ என்றாா்.

ஷின்தாபு ஏரியில் ஏற்பட்ட இந்நிகழ்வால் பூடானில் இருந்து இந்தியாவுக்கு பாய்ந்தோடும் அனைத்து நதிகளின் நீா்மட்டத்தையும் அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனா். மேற்கு வங்கம் மற்றும் அஸ்ஸாமில் சில பகுதிகளுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஒர்னாப் புயல்! ஒடிசாவில் 30,000 பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றம்!

ஒர்னாப் புயல்! ஒடிசாவில் 30,000 பேர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றம்!

மேற்கு வங்கம்: மம்தாவை கத்தியால் தாக்க முயன்ற பெண்

மேற்கு வங்கம்: மம்தாவை கத்தியால் தாக்க முயன்ற பெண்

மேற்கு வங்கம் இடைத்தேர்தல்! முன்னிலை நிலவரம்

மேற்கு வங்கம் இடைத்தேர்தல்! முன்னிலை நிலவரம்

தேசவிரோத சதி: அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கத்தில் 13 பயங்கரவாதிகள் கைது

தேசவிரோத சதி: அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கத்தில் 13 பயங்கரவாதிகள் கைது

விடியோக்கள்

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!

தங்கப்புள்ள பாடல் வெளியீடு!