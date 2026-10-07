The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மாதவரம் ஆவின் பால் பண்ணை ஆய்வகக் கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார் முதல்வர் விஜய்!ராகுல், பிரியங்கா மீது தில்லி காவல்துறை வழக்குப்பதிவு!ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.50% ஆக உயர்வு! வீட்டு, வாகன கடன் வட்டி அதிகரிக்க வாய்ப்பு!‘தவெக ஆட்சியில் மின்வெட்டை மிஞ்சும் அரிவாள் வெட்டு’ - மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்பிரமோஸ் தீ கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு கொள்முதல்: ரூ.661 கோடியில் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்நாளை ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம்; ஜிஎஸ்டி விகிதங்களில் மாற்றம்: ஆண்டுக்கு ஒருமுறை முன்மொழிவுகள் பரிசீலனை திமுக ஆட்சியில் மணல் குவாரிகளில் ரூ.4,730 கோடி முறைகேடு: விசாரணையை தொடங்கியது ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு4 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் 11 நாள்களுக்கு பகுதி ரத்துகச்சத்தீவு விவகாரத்தில் மீனவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு: மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் இந்தியா உள்பட 7 நாடுகள் 2036 ஒலிம்பிக்ஸை நடத்த விருப்பம்

பிறந்தநாள், திருமணத்துக்காக காத்திருந்த குடும்பம்! நடப்பதோ ஆயுதப் படை வீரரின் இறுதிச் சடங்கு!

பிறந்தநாள், திருமணத்துக்காக காத்திருந்த குடும்பத்தினர் ஆயுதப் படை வீரரின் இறுதிச் சடங்குக்கு ஏற்பாடு செய்கிறார்கள்.

J-K: Mortal remains of Assam Rifles soldier reach Poonch; son vows to join Army to serve nation

அஸ்ஸாம் ஆயுதப் படை வீரர் வீர மரணம் - file photo

Published On :

அஸ்ஸாம் ஆயுதப் படை வீரர் இன்று 31வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடவிருந்த நிலையில், அவரது உடல் சொந்த ஊருக்குப் பயணப்பட்டுக்கொண்டுள்ளது.

வி தேஜாவுக்கு ஓரிரு மாதத்தில் நடக்கவிருக்கும் திருமணத்துக்கான ஏற்பாடுகளை மகிழ்ச்சியோடு செய்து கொண்டிருந்த குடும்பம், தற்போது இறுதிச் சடங்குக்குத் தயாராகி வருகிறது.

அஸ்ஸாம் ஆயுதப் படை வீரர் வி தேஜா, பணியின்போது துப்பாக்கிக் குண்டு காயமடைந்து பலியானார். இவர் இன்று தன்னுடைய 31வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடவிருந்த நிலையில், அதே நாளில் அவருக்கு இறுதிச் சடங்குகளுக்கான ஏற்பாடுகளை குடும்பத்தினர் கனத்த இதயத்தோடு செய்கிறார்கள்.

டிசம்பர் மாதம் இவருக்கு திருமணம் செய்ய நிச்சயிக்கப்பட்டு, ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், அவர் பலியானதாக குடும்பத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

திருமணத்துக்காக 50 நாள்கள் விடுமுறை கேட்டிருந்தான். தீபாவளிக்கு ஊருக்கு வருவேன் என்று சொல்லியிருந்தவன், 50 நாள்கள் குடும்பத்தோடு இருக்கப்போவதை நினைத்து மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு அந்த நாளுக்காகக் காத்திருந்தான். ஆனால், இப்போது உயிரற்ற அவரது உடலுக்காக ஒட்டுமொத்த நகரமும் காத்திருக்கிறது என்கிறார்கள் அவரது உறவினர்கள்.

தேஜா உடல் இன்று விசாகப்பட்டினத்துக்கு ஹெலிகாப்டர் வழியாக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்த ராயகடா பகுதி மக்கள் அவரது வீட்டு முன் திரண்டுள்ளனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட காலத்துக்கு ஊதியம் கோரிய சிஐஎஸ்எஃப் வீரரின் வழக்கு தள்ளுபடி

பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட காலத்துக்கு ஊதியம் கோரிய சிஐஎஸ்எஃப் வீரரின் வழக்கு தள்ளுபடி

முன்னாள் ராணுவ வீரரின் வீடு புகுந்து ரூ. 80 ஆயிரம், நகை திருட்டு

முன்னாள் ராணுவ வீரரின் வீடு புகுந்து ரூ. 80 ஆயிரம், நகை திருட்டு

புதுச்சேரி போக்குவரத்து போலீஸாா் 19 போ் ஆயுதப் படைக்கு மாற்றம்

புதுச்சேரி போக்குவரத்து போலீஸாா் 19 போ் ஆயுதப் படைக்கு மாற்றம்

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத அமைப்பை சோ்ந்த 4 போ் அஸ்ஸாமில் கைது

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத அமைப்பை சோ்ந்த 4 போ் அஸ்ஸாமில் கைது

விடியோக்கள்

உருவகேலி! இதுவரை மன்னிப்பு கேட்கவில்லை! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | MK Stalin | TVK | DMK

உருவகேலி! இதுவரை மன்னிப்பு கேட்கவில்லை! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | MK Stalin | TVK | DMK

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

டோக்கன் விநியோகமா? அதிமுக - தவெக இடையே மோதல்!

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER