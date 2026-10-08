விமான எரிபொருள் விலை உயர்வு: டிக்கெட் விலையை உயர்த்திய ஏர் இந்தியா!
எரிபொருள் விலை உயர்வால் விமான டிக்கெட் விலை உயர்த்தப்பட்டது குறித்து...
விமானம் - பிரதிப் படம்
விமான எரிபொருள் விலை உயர்வால் டிக்கெட் விலை உயர்த்தப்படுவதாக விமான நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போரால் உலகளவில் எண்ணெய் வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டு, எண்ணெய்ப் பற்றாக்குறையும் ஏற்பட்டுள்ளது. ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக பல்வேறு நாடுகளுக்குச் செல்லும் எண்ணெய் விநியோகமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், விமான எரிபொருளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, அதன் விலையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
விமான எரிபொருள் விலை உயர்வையடுத்து, விமான டிக்கெட்டுகளின் விலை அதிகரிக்கப்படுவதாக சமீபத்தில் இண்டிகோ விமான நிறுவனம் அறிவித்தது.
இந்த நிலையில், எரிபொருள் எரிபொருள் விலையால் உள்நாட்டு மற்றும் குறிப்பிட்ட சர்வதேச வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் விமானங்களின் டிக்கெட்டுகள் அதிகரிக்கப்படுவதாக ஏர் இந்தியா, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன. மேலும், ஆகாசா ஏர் நிறுவனமும் டிக்கெட் விலையை உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது. அக். 9 முதல் விலை உயர்வு அமல்படுத்தப்படுகிறது.
பயண தொலைவுக்கு ஏற்றவாறு டிக்கெட்டுகளின் விலை உயர்வு இருக்கும் என்று ஏர் இந்தியா, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
Summary
Air India, AI Express and Akasa Air hike fuel surcharges for domestic and international flights from October 9
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