சௌதி அரேபியாவுக்கான ஏர் இந்தியா விமானங்கள் ரத்து நவ.14 வரை நீட்டிப்பு!
சௌதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவைகள் ரத்தை நவ.14-ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்திருப்பது பற்றி...
ஏர் இந்தியா
மேற்காசியாவில் நிலவி வரும் பதற்றம் காரணமாக, சௌதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவைகள் ரத்தை நவ.14-ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பதாக ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தன.
கடந்த வாரம், இவ்விரு விமான நிறுவனங்களும் ரியாத் மற்றும் தம்மாம் நகரங்களுக்கான சேவைகளை நவம்பர் 7 வரையிலும், ஜித்தாவுக்கான விமானச் சேவைகளை அக்டோபர் 31 வரையிலும் ரத்து செய்தன. இதேபோல் இண்டிகோ மற்றும் ஆகாசா ஏர் நிறுவனங்களும் சௌதி அரேபியாவுக்கான தங்களது விமானச் சேவைகளை ரத்து செய்துள்ளன.
இண்டிகோ நிறுவனம் ஜெட்டா, தம்மாம் மற்றும் மதீனா ஆகிய இடங்களுக்குச் செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் விமானங்களை நவம்பர் 14 வரை ரத்து செய்துள்ளது. அதே நேரத்தில் ஆகாசா ஏர் நிறுவனம் ரியாத்தை இணைக்கும் சேவைகளை நவம்பர் 30 வரையிலும், ஜெட்டாவை இணைக்கும் சேவைகளை நவம்பர் 10 வரையிலும் ரத்து செய்துள்ளது.
யேமனில், ஹூதி கிளர்ச்சிப் படைக்கும் சௌதி அரேபியாவின் ஆதரவு பெற்ற அரசுப் படைக்கும் இடையேயான மோதல் கடந்த சில வாரங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, சௌதி அரேபியாவின் எல்லைப் பகுதிகள் மற்றும் முக்கிய இடங்களைக் குறிவைத்து ஹௌதிகள் தொடர்ந்து தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்தத் தாக்குதல்களின் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அச்சம் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் காரணமாக, பல்வேறு உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த சர்வதேச விமான நிறுவனங்கள் சௌதி அரேபியாவுக்கான தங்களது விமான சேவைகளைத் தொடர்ந்து ரத்து செய்து வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Air India and Air India Express on Friday announced extending the cancellation of their flights connecting Saudi Arabian cities till November 14 due to the prevailing situation in the region.
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