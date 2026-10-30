குளறுபடிகளைச் சரிசெய்து ரூ. 2,500 வழங்கப்படும்: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி
ரூ. 2,500 மகளிர் உரிமைத் தொகை தொடர்பாக அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அளித்த விளக்கம் பற்றி...
அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி
ரூ. 2,500 மகளிர் உரிமைத் தொகை தொடர்பாக அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி விளக்கமளித்துள்ளார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி விழாவையொட்டி, மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கல்லணை தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், கட்சி நிர்வாகிகள் தனித்தனியாக வந்து மரியாதை செலுத்துவது குறித்து விளக்கமளித்தார்.
பொதுவாக ஒரு கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக வந்து மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம் என்றாலும், இந்த முறை காலையில் இருந்து வெவ்வேறு குழுக்களாக வந்து மரியாதை செலுத்துவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர், கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு வெவ்வேறு பணிகள் இருப்பதால் தனித்தனியாக வந்து மரியாதை செலுத்துவதாகவும், இதனை கட்சிக்குள் அணிகளாகப் பிரிந்திருப்பதாகக் கருதக் கூடாது என்றும் தெரிவித்தார்.
தங்களுக்குள் எந்தவிதமான வேற்றுமையும் இல்லை என்றும், ஒற்றுமையாகச் செயல்படுவதே தங்களது நோக்கம் என்றும் கூறினார்.
தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட 2,500 ரூபாய் எப்போது வழங்கப்படும் எனக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகத் தெரிவித்தார்.
இத்திட்டத்தில் பல்வேறு குளறுபடிகள் இருப்பதால் அவற்றைச் சரிசெய்து, கடைக்கோடி மக்களுக்கும் அதன் பயன் சென்றடையும் வகையில் முதல்வரின் உத்தரவின்பேரில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகக் கூறினார்.
பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்ததும் முதல்வர் இதுகுறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்றும் தெரிவித்தார்.
Summary
Minister Jagadishwari has provided a clarification regarding the rs 2,500 Women's Rights Assistance Scheme.
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