விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் வெல்டிங் பணியின் போது தீ விபத்து!
விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது பற்றி....
விசாகப்பட்டினம் துறைமுகம். - கோப்புப்படம்.
விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் வெல்டிங் பணியின் போது தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை கட்டுமானத்தில் இருந்த கன்வேயர் பெல்ட் அமைப்பில் வெல்டிங் பணியின் போது சிறிய தீ விபத்து ஏற்பட்டது. எனினும், அது உடனடியாகக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாகக் காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
"வெல்டிங் பணி நடந்து கொண்டிருந்த போது சிறிய தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தீப் பொறிகள் கன்வேயர் பெல்ட் அமைப்பின் சந்திப்பு அருகே இருந்த பிளாஸ்டிக் உறை மீது விழுந்ததால் தீப்பற்றியது. அது உடனடியாகக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது, பெரிய அளவில் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை," என்று அந்த அதிகாரி பி.டி.ஐ. செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்தார்.
கன்வேயர் பெல்ட் இன்னும் பொருத்தப்படவில்லை என்றும், அது பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை என்றும் அந்த அதிகாரி தெளிவுபடுத்தினார். அதன் தாங்கு அமைப்பு மட்டுமே கட்டுமானத்தில் இருந்ததாக அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினார். இதனால் துறைமுகத்தில் சற்று பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Summary
A minor fire broke out during welding work on an under-construction conveyor belt structure at Visakhapatnam Port on Friday and was immediately brought under control, a police official said.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.