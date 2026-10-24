‘மகளிருக்கு ரூ. 2,500 அறிவிப்பு விரைவில் வரும்’ - அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி!
மகளிா் உரிமைத் தொகை ரூ.2,500 வழங்குவதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும் என சமூகநலன், மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி கூறினாா்.
மகளிா் உரிமைத் தொகை ரூ.2,500 வழங்குவதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும் என சமூகநலன், மகளிா் உரிமைத் துறை அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி கூறினாா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அருகேயுள்ள கம்மாபட்டியில் ரூ.30 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட சமுதாயக்கூடத்தை , விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யாஅறி தலைமையில், அமைச்சா் ஜெகதீஸ்வரி சனிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம்கூறியதாவது, முதல்வா் ஜோசப்விஜய் தோ்தலின் போது கூறிய வாக்குறுதிகளை படிப்படியாக நிறைவேற்றி வருகிறாா். ரூ.2,500 மகளிா் உரிமைத் தொகையை முதல்வா் விரைவில் வழங்குவாா். அதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளி வரும்.
இதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட மகளிா் உரிமைத் தொகையில் பல்வேறு குளறுபடிகள் ஏற்பட்டுள்ளதால் , தொகை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. மகளிா் உரிமைத்தொகைக்கு விண்ணபித்தும் கிடைக்காதவா்களுக்கு , சரிபாா்க்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
நடிகா் தனுஷை அரசியலுக்கு வருவதைப் பாா்த்து தவெக பயப்படவில்லை. இது ஜனநாயக நாடு. யாா் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரரலாம். தவெக ஆட்சியில் பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எ’திரான வன்முறை அதிகரித்து வருகிறது என கனிமொழி கூறியுள்ளாா். இதுமுற்றிலும் தவறானது. தவெக அரசு பெண்கள், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்றாா் ஜெகதீஸ்வரி.
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