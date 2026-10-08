மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட தீவிரம் காட்டும் கர்நாடகம்! மார்ச் மாதத்துக்குள் அடிக்கல்!
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதற்காக கர்நாடக அரசு அடிக்கல் நாட்டவிருப்பது குறித்து...
மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட தீவிரம் காட்டும் கர்நாடகம் - ENS
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதற்காக அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதத்தில் அடிக்கல் நாட்டவிருப்பதாக கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகம் ஆகிய இரு மாநிலங்களுக்கு முக்கியமான நீர் ஆதாரமாக இருந்து வரும் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டு அணையைக் கட்ட கர்நாடக அரசு மும்முரம் காட்டி வருகிறது. ஆனால், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்டப்பட்டால் தமிழ்நாட்டுக்கான நீர் ஆதாரம் பாதிக்கப்பட்டு, டெல்டா விவசாயம் பெருமளவில் பாதிப்படையும். இதனால், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டு அணை கட்டப்படுவதை தமிழக அரசு தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது.
சமீபத்தில் மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம் குறித்து கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமாருடன் தமிழக முதல்வர் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இருப்பினும், தமிழக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த கர்நாடகத்தில் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியதால், இந்தப் பேச்சுவார்த்தை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்குள் மேக்கேதாட்டு அணை கட்டப்படுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டப்படும் என கர்நாடக நீர்ப்பாசனத் துறை அமைச்சர் செலுவராயசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
கர்நாடக அமைச்சர் இந்தப் பேச்சுக்குக் கண்டனம் தெரிவித்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியிருப்பதாவது, மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசுதான் அனுமதி தர வேண்டுமே தவிர, தமிழக அரசின் அனுமதி தேவையில்லை என்று கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார், தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்.
தமிழகம் கடந்த 30 முதல் 40 ஆண்டுகளாக மேக்கேதாட்டு அணையை எதிர்த்து வருகிறது. இந்த விவகாரம் குறித்து நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே தீர்ப்பளித்துவிட்டது.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையமும், மத்திய அரசும் எங்களுடைய விரிவான திட்ட அறிக்கையை பெற்றுள்ளன. அவர்கள் அதனை ஆய்வு செய்வார்கள். இந்த விவகாரம் இப்போது மத்திய அரசின் கைகளில் உள்ளது.
தமிழக அரசின் அனுமதி தேவையில்லை, என்றும் கர்நாடக முதல்வர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஏற்கெனவே நாடாளுமன்றத்தில் ஜல் சக்தித்துறை இணை அமைச்சர் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட கர்நாடக அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் அனுமதி பெற வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு உச்ச நீதி மன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கிறது. ஆனால் கர்நாடக அரசு மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதில் முனைப்பாக இருப்பதை காணும்போது மத்திய பாஜக அரசு மறைமுகமான அனுமதியை வழங்கி உள்ளதோ என்ற ஐயப்பாடு எழுகிறது.
காவிரிப்படுகை மாவட்டங்களில் காவிரி நீர்வரத்து இல்லாமல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள பயிர்கள் கருகிக் கொண்டிருக்கின்றன. உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தும் கர்நாடக அரசு காவிரியில் தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய நீரை திறந்து விடவில்லை. இந்த சூழலில், மேகதாது அணை கட்ட அடிக்கல் நாட்டுவோம் என்று கர்நாடக மாநில நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் பேசியிருப்பது கண்டனத்துக்குரியது.
தமிழ்நாடு அரசு இதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேக்கேதாட்டு அணை தொடர்பான வழக்கை துரிதப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். வஞ்சகமான முறையில் கர்நாடக அரசுக்கு துணை போகும் மத்திய அரசின் முயற்சியை முறியடிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
Mekedatu project launch by March next year
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