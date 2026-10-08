தமிழகத்துக்கு 15 நாள்களுக்கு காவிரி நீரைத் திறந்துவிட ஒழுங்காற்றுக் குழு பரிந்துரை
தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரி நீரைத் திறந்து விடுமாறு காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு பரிந்துரைத்தது குறித்து...
காவிரி நீரைத் திறந்துவிட பரிந்துரை - பிரதிப் படம்
தமிழ்நாட்டுக்கு வினாடிக்கு 3,000 கன அடி வீதம் 15 நாள்களுக்கு காவிரி நீரைத் திறந்து விடுமாறு காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
தில்லியில் இன்று காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தின்போது, தமிழ்நாட்டுக்கான காவிரி நீரை கர்நாடக அரசு திறந்து விடுவதில்லை என தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டுக்கு வினாடிக்கு 12,000 கன அடி வீதம் 15 நாள்களுக்குத் தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என தமிழக அரசு வலியுறுத்தியது. ஆனால், தமிழக அரசின் கோரிக்கைக்கு காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு மறுப்பு தெரிவித்தது.
இருப்பினும், தமிழ்நாட்டுக்கு வினாடிக்கு 3,000 கன அடி வீதம் 15 நாள்களுக்குத் தண்ணீர் திறந்துவிட ஒழுங்காற்றுக் குழு பரிந்துரை செய்தது.
தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரி நீரை கண்டிப்பாக திறக்க முடியாது என கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து மறுப்பு தெரிவித்து வரும்நிலையில், 15 நாள்களுக்கு வினாடிக்கு 3,000 கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்க காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.
Summary
Cauvery Water Regulation Committee recommends releasing Cauvery water to Tamil Nadu for 15 days
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