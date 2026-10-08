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ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக பிஹாரில் தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையில் போராட்டம்!

தலைமைத் தோ்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக பிஹாரில் தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி போராட்டம்....

Protest led by Tejashwi Yadav in Bihar against Gyanesh Kumar

பிஹாரில் தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி போராட்டம்... - PTI video

Published On :8 அக்டோபர் 2026, 12:07 pm IST

தலைமைத் தோ்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக பிஹாரில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளக் கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்பட்டதாகக் கூறி அவரை பதவி விலக வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடைபெறுகிறது.

இந்தியா கூட்டணிக் கட்சிகள் தற்போது நடத்தும் போராட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியும் வருகிற அக். 10 ஆம் தேதி போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

இதனிடையே பிஹாரிலும் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது.

ராஷ்டிரிய ஜனதா தளக் கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

காங்கிரஸ், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், இடதுசாரி கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இதையொட்டி பாட்னாவில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறி இந்தியா கூட்டணி கட்சியினர், ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி பேரணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது சாலையின் வைக்கப்பட்ட தடுப்புகள் மீது தேஜஸ்வி யாதவ் ஏறிச் சென்று பேரணியைத் தொடர்ந்து வருகிறார்.

Summary

Protest led by Tejashwi Yadav in Bihar against Gyanesh Kumar

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