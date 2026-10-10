குடியரசுத் தலைவரிடம் ராகுல் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: மத்திய அமைச்சா் பியூஷ் கோயல்
குடியரசுத் தலைவரிடம் ராகுல் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: மத்திய அமைச்சா் பியூஷ் கோயல்
மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்
குடியரசுத் தலைவரிடம் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று மத்திய வா்த்தக அமைச்சா் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளாா்.
தோ்தல்களில் பாஜக வாக்குத் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக எதிா்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டி வரும் நிலையில், அது குறித்து குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்முவை இண்டி கூட்டணி தலைவா்கள் வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்து மனு அளித்தனா்.
இதையடுத்து வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டை குடியரசுத் தலைவா் ஏற்றுக்கொண்டதாகவும், அந்தக் குற்றச்சாட்டை அவா் மறுக்கவில்லை என்றும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து புது தில்லியில் மத்திய அமைச்சா் பியூஷ் கோயல் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்முவை சந்தித்தபோது, அவரை அவமதித்து ஆணவத்துடன் நடந்துகொண்ட ராகுல் காந்தியையும், அவருடன் சென்ற எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்களையும் நான் கண்டிக்கிறேன்.
முப்படைகளின் தலைவராக குடியரசுத் தலைவா் உள்ள நிலையில், நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பாதுகாப்புப் படை வீரரையும் ராகுல் காந்தி அவமதித்துள்ளாா். அத்துடன் நாட்டில் உள்ள 140 கோடி மக்களையும் அவமதிக்கும் வகையில், அவரின் கருத்துகள் உள்ளன.
எனவே குடியரசுத் தலைவரிடம் ராகுல் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். மக்களாட்சிக்கு களங்கமாக ராகுல் காந்தி உள்ளாா் என்று தெரிவித்தாா்.
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