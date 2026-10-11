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தில்லியில் அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் திறப்பு!

தில்லியில் அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் வழக்கம்போல் செயல்படுவது குறித்து...

Delhi Metro stations reopen.

தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மீண்டும் திறப்பு. - கோப்புப் படம்

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தில்லியில் உள்ள அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களும் வழக்கம்போல் செயல்படும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டி அவர் பதவி விலக வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தில்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) நேற்று போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டது.

இந்தப் போராட்டம் எதிரொலியாக தில்லி முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டு, சில மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது. மேலும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இணைய சேவை முடக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், மூடப்பட்ட அனைத்து ரயில் நிலையங்களும் பயணிகளின் பயன்பாட்டுக்கு தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளதாக தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Summary

The metro administration has announced that all metro stations in Delhi will function as usual.

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