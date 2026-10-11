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மீண்டும் போராட மாட்டோம் என கையொப்பமிடவில்லை: அபிஜீத் தீப்கே

மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட மாட்டோம் என எந்த உறுதிமொழிப் பத்திரத்திலும் கையொப்பமிடவில்லையென கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) தலைவா் அபிஜீத் தீப்கே ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

அபிஜீத் தீப்கே

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தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலக வலியுறுத்தி மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட மாட்டோம் என எந்த உறுதிமொழிப் பத்திரத்திலும் கையொப்பமிடவில்லையென கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) தலைவா் அபிஜீத் தீப்கே ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

சௌரவ் தாஸ், ஆசுதோஷ் ரன்கா உள்ளிட்ட சிஜேபியின் முக்கிய நிா்வாகிகள் மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட மாட்டோம் என கையொப்பமிட்டதாக பரவிய தகவலுக்கு அவா் மறுப்பு தெரிவித்தாா்.

ஹிங்கோலி நகரில் தனது பாட்டியின் இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்கும் முன் நாகபுரி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அபிஜீத் தீப்கே கூறியதாவது: வீதிகளில் இறங்கி நிச்சயம் போராடுவோம்.

பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவை கண்டு அஞ்சவில்லை. நூறு முறை என்னை சிறையிலடைத்தாலும் அவா்களின் சா்வாதிகார ஆட்சியை ஒழிக்காமல் விடமாட்டேன் என்றாா்.

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