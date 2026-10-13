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டிஜிட்டல் கைது மோசடி! ரூ. 1.31 கோடி இழந்த விவசாயி!

கர்நாடகத்தில் 62 வயது விவசாயி ஒருவரிடம் 'டிஜிட்டல் கைது' முறையில் 1.31 கோடி ரூபாய் மோசடி நடந்துள்ளது பற்றி...

cyber fraud

டிஜிட்டல் கைது மோசடி - IANS

Published On :

கர்நாடகத்தில் 62 வயது விவசாயி ஒருவரிடம் 'டிஜிட்டல் கைத முறையில் 1.31 கோடி ரூபாய் மோசடி நடந்துள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் தக்ஷிண கன்னடா மாவட்டம் புத்தூர் வட்டத்தைச் சேர்ந்த அந்த விவசாயியை, மோசடிக்காரர்கள் வாட்ஸ்ஆப் விடியோ அழைப்பு மூலம் 'டிஜிட்டல் கைது' முறையில் அவரை மிரட்டி, பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்குப் பணத்தை அனுப்புமாறு கட்டாயப்படுத்தியுள்ளனர்.

வங்கிக் கணக்குகளைச் சரிபார்க்கவும், அவர் கணக்கில் வைத்திருக்கும் பணத்தின் சட்டப்பூர்வத் தன்மையை உறுதிப்படுத்தவும் இந்தப் பணப் பரிமாற்றங்கள் அவசியம் என்று அவர்கள் விவசாயியிடம் கூறி பணமோசடி செய்துள்ளனர்.

அதிகாரிகள் போல நடித்த அவர்களை விவசாயியும் நம்பி ரூ. 1.31 கோடியை அனுப்பியுள்ளார்.

அதன்பின்னரே தான் ஏமாற்றப்பட்டது உணர்ந்து, தேசிய சைபர் குற்றத் தடுப்பு உதவி எண்ணான 1930-ஐத் தொடர்புகொண்டு புகார் அளித்தார்.

தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (BNS) பிரிவுகளின் கீழ் தக்ஷிண கன்னடா சைபர் குற்றப் பிரிவு காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

டிஜிட்டல் கைது

இந்த வகை மோசடியில், மோசடிக்காரர்கள் தாங்கள் சட்ட அமலாக்க அல்லது அரசு அதிகாரிகள் என்று கூறி பெரும்பாலும் விடியோ காலில் அழைப்பு மேற்கொண்டு உங்களை ஆன்லைனில் கைது செய்கிறோம் என்று கூறுவார்கள்.

நீங்கள் தீவிரமான குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாகப் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்துவதுடன், இதில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டுமென்றால் பணம் தர வேண்டும் என்று மிரட்டி பணம் பறிக்கின்றனர். அதனால் இதுபோன்ற விடியோ அழைப்புகள் வந்தால் யோசிக்காமல் அழைப்பைத் துண்டித்துவிட்டு சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கவும்.

Summary

Cybercriminals Dupe Farmer Of Rs 1.31 Crore In Digital Arrest Fraud

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