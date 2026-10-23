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சைபர் மோசடிக்கு உடந்தை! இருவர் கைது! சிக்கியது எப்படி?

வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு உதவியவர்கள் பற்றி..

cyber fraud

சைபர் மோசடி - IANS

Updated On :

சைபர் மோசடி செய்பவர்களுக்கு வங்கிக் கணக்குகளைக் விற்று, மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்த இருவரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

அதிக லாபம் தருவதாகக் கூறி நபர் ஒருவரிடம் ரூ. 15.83 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பாதிக்கப்பட்ட நிகில் என்பவர் அளித்த புகாரின்படி, அக் 5 அன்று தில்லியின் வடகிழக்கு மாவட்ட சைபர் காவல் நிலையத்தில் மின்னணு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.

விசாரணையின்போது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையில் ரூ. 9.60 லட்சம் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றின் பெயரிலிருந்த வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஹிமான்ஷு குமார் (23) என்பது தெரிய வந்தது.

ஹிமான்ஷு தனது வங்கி ஆவணங்களையும், அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட சிம் கார்டையும் தனது உறவினரான அங்கித் குமார்(30) என்பவரிடம் ரூ. 25 ஆயிரத்துக்கு வழங்கியது தெரிய வந்தது.

அங்கித், சைபர் மோசடி செய்பவர்களுக்கு வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்து, அவற்றை மற்ற கூட்டாளிகளுக்கு வழங்கி, ஆன்லைன் மோசடிகளுக்கு உதவியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத்தைச் சேர்ந்த இவர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு இதற்கு முன்பு எந்தக் குற்றப் பின்னணியும் இல்லை.

இவர்களிடமிருந்து, சட்டவிரோதச் செயல்கள் தொடர்பான உரையாடல்கள் அடங்கிய இரண்டு மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

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