சைபர் மோசடி! புகார்களை பதிவு செய்ய தேவையான தகவல்கள் என்ன?
சைபர் மோசடிக்கு உள்ளானவர்களை புகார்களை பதிவு செய்ய தேவையான தகவல்கள் என்ன?
மோசடி - கோப்புப்படம்.
சைபர் மோசடி குறித்து மக்களுக்கு பல்வேறு புரிதல்களை காவல்துறையும், வங்கிகள் தரப்பிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும், மோசடி கும்பல்கள் நாள்தோறும் புதிய புதிய முறைகளில் மோசடிகளை அரங்கேற்றி வருகின்றன.
எவ்வளவு விழிப்புணர்வுடன் இருந்தும் ஒருவேளை, சைபர் மோசடிக்கு உள்ளாக நேரிட்டால் அதுதொடர்பாக சைபர் குற்றப் பிரிவில் புகாரைப் பதிவு செய்வதற்கு முன் பின்வரும் தகவல்களைத் தயாராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
இது குறித்து தேசிய சைபர் குற்றவியல் பிரிவு வெளியிட்டிருக்கும் தகவலில்,
அவசியம் வைத்திருக்க வேண்டிய தகவல்கள்
1. சம்பவம் நடந்த தேதி மற்றும் நேரம்.
2. சம்பவத்தின் விவரங்கள் (குறைந்தது 200 எழுத்துகள் இருக்க வேண்டும்; இந்த தகவலில் அன்ட், நட்சத்திரம் போன்ற சிறப்புக் குறியீடுகள் இருக்கக்கூடாது).
3. புகார்தாரரின் ஏதேனும் ஒரு தேசிய அடையாள அட்டையின் (வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், கடவுச்சீட்டு, பான் அட்டை, ஆதார் அட்டை) மின்னணு நகல் (.jpeg, .jpg, .png வடிவத்தில்; கோப்பின் அளவு 5 MB-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்).
குறிப்பாக நிதி மோசடி தொடர்பான புகாராக இருந்தால், பின்வரும் தகவல்களைத் தயாராக வைத்திருக்கவும்:
1) வங்கி / பணப்பை (Wallet) / வணிகர் (Merchant) பெயர்
2) 12 இலக்க பரிவர்த்தனை எண் (Transaction ID) / UTR எண்
3) பரிவர்த்தனை நடந்த தேதி
4) மோசடி செய்யப்பட்ட தொகை
5. இணையக் குற்றம் தொடர்பான அனைத்து ஆதாரங்களின் மின்னணு நகல்கள் (ஒவ்வொன்றும் 10 MB-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்).
தேவைப்படக்கூடிய தகவல்கள்:
1. சந்தேகத்திற்குரிய இணையதள முகவரிகள் (URLs) / சமூக ஊடகக் கணக்கு விவரங்கள் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்)
2. சந்தேக நபர் குறித்த விவரங்கள் (கிடைக்கப்பெற்றால்)
அ) அலைபேசி எண்
ஆ) மின்னஞ்சல் முகவரி
இ) வங்கி கணக்கு எண்
ஈ) முகவரி
உ) சந்தேக நபரின் புகைப்படத்தின் மின்னணு நகல் (.jpeg, .jpg, .png வடிவத்தில்; 5 MB-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்)
ஊ) சந்தேக நபரை அடையாளம் காண உதவும் வேறு ஏதேனும் ஆவணம்.
போன்றவற்றை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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