காவலரிடம் கைவரிசை காட்டிய சைபர் மோசடி கும்பல்! ரூ. 1.39 லட்சம் பறிப்பு!
தொலைபேசி அழைப்புகள் மூலம் காவலரிடம் மோசடி செய்த கும்பல் பற்றி...
சைபர் மோசடி
உத்தரப் பிரதேச காவல் துறையைச் சேர்ந்த காவலரிடம் தொலைபேசியில் பேசி, அவரது வங்கிக் கணக்குகளிலிருந்து ரூ. 1.39 லட்சம் மோசடி செய்துள்ளதாகக் காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர்.
பாதிக்கப்பட்ட காவலரின் பெயர் யஷ்பால் சிங் (30). இவர் பதோஹி மாவட்டத்தில் உள்ள ஔராய் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வருகிறர். இவர் ஜலான் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆவார்.
ஒளராய் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் விஜய் பிரதாப் சிங் கூறுகையில்,
நவம்பர் 17ஆம் தேதி இரவு இரண்டு வெவ்வேறு தொலைபேசி எண்களிலிருந்து காவலருக்கு அழைப்புகள் வந்துள்ளன. அதன்பிறகு, அவர் இருப்பு வைத்துள்ளது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கணக்கிலிருந்து ரூ. 89,500-ம் பேங்க் ஆஃப் பரோடா கணக்கிலிருந்து ரூ. 49,000 எடுக்கப்பட்டதாகக் குறுஞ்செய்திகள் வந்துள்ளன.
காவலரின் புகாரின் பேரில், அடையாளம் தெரியாத இரண்டு தொலைபேசி எண் பயனர்களுக்கு எதிராக, பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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