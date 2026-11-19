தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகர் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
ஆர்.வி. அர்லேகர் - கோப்புப் படம்
சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மருத்துவமனையில் நேற்று மாலை அனுமதிக்கப்பட்ட ஆளுநர் அங்கு 2 நாள்கள் தங்கி சிகிச்சை பெற உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆளுநருடன் அவரது மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினர் மருத்துவமனையில் இருந்து கவனித்து வருகின்றனர்.
இருப்பினும், வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாரா? அல்லது என்ன காரணத்துக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பது குறித்த எந்தத் தகவல்களும் ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
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Summary
Tamil Nadu Governor R.V. Arlekar has been admitted to a private hospital in Chennai for treatment.
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