கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்கச் சென்ற தலித் பெண் மீது தாக்குதல்! 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
ராஞ்சியில் கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்கச் சென்ற தலித் பெண் மீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஐந்து பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து...
கோப்புப்படம்
ராஞ்சியில் கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்கச் சென்ற தலித் பெண் மீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஐந்து பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 13) தெரிவித்தனர்.
ராஞ்சியின் எச்.இ.சி ஸ்மார்ட் சிட்டி செக்டர் 2 பகுதியைச் சேர்ந்த மஞ்சு சௌதரி எனும் தலித் பெண் தங்கள் அண்டை வீட்டார் தன்னைத் தாக்கியதாகவும் ஜாதிய ரீதியாக இழிவுபடுத்தியதாகவும் மேலும், கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்ககூடாது என்று தடுத்து நிறுத்தியதாகவும் புகார் அளித்தார்.
மஞ்சுவின் புகார் அடிப்படையில் அமரேந்திர குமார், அவரது மனைவி ரேமி தேவி, அவர்களின் இரண்டு மகன்கள் மற்றும் உபேந்திர யாதவ் ஆகிய 5 பேர் மீது எஸ்சி/எஸ்டி (வன்கொடுமை தடுப்பு) சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து காவல்துறை விசாரித்து வருகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் அந்தக் கிணறு அமரேந்திர குமாரின் வீட்டு வளாகத்திற்குள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. எனினும், ஜாதி ரீதியாக இழிவுபடுத்தியது மற்றும் தாக்குதல் நடத்தியது தொடர்பான புகார்கள் குறித்து காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, அந்தப் பெண் தங்களைத் தாக்கியதாக எதிர் தரப்பினரும் ஒரு புகாரை அளித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Police stated on Tuesday (Oct. 13) that a case has been registered against five individuals involved in an attack on a Dalit woman who had gone to fetch water from a well in Ranchi.
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