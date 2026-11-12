19 இந்திய மாலுமிகள் சென்ற எண்ணெய்க் கப்பல் மீது தாக்குதல்! - மத்திய அரசு தகவல்!
19 இந்திய மாலுமிகள் சென்ற எண்ணெய்க் கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது...
இந்திய மாலுமிகள் சென்ற எண்ணெய்க் கப்பல் மீது தாக்குதல் - கோப்புப் படம் | AFP
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அருகே 19 இந்திய மாலுமிகள் சென்ற எண்ணெய்க் கப்பல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக, மத்திய கப்பல் துறை அமைச்சர் சர்பானந்தா சோனோவால் தெரிவித்துள்ளார்.
லைபீரியா நாட்டின் கொடியிடப்பட்ட கச்சா எண்ணெய் கப்பலான எம்டி டொமினிகா ப்ராஸ்பெட்டின், கடந்த நவ. 11 ஆம் தேதி அமீரகத்தின் கடல்பகுதி அருகே 19 இந்தியர்கள் உள்பட 22 மாலுமிகளுடன் சென்றுக்கொண்டிருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மினா சக்ர் கடல்பகுதியின் அருகே சென்றபோது அந்தக் கப்பலின் மீது குறிவைத்துத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக, மத்திய அமைச்சர் சர்பானந்தா சோனோவால் இன்று தெரிவித்துள்ளார். இருப்பினும், இந்தத் தாக்குதலை நடத்தியது யார் என்பது குறித்து எந்தவொரு தகவலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.
இந்தத் தாக்குதலில் சிக்கிய கப்பலில் இருந்த 19 இந்தியர்களும் நல்வாய்ப்பாகக் காயங்கள் ஏதுமின்றி பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும், அவர்களுக்குத் தேவையான உதவிகள் கிடைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும், மத்திய அரசு உறுதி செய்துள்ளது.
ஏற்கெனவே, கடந்த நவ.10 ஆம் தேதி துபை நோக்கிச் சென்ற மற்றொரு லைபீரியக் கப்பல் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தாக்குதலில், 4 இந்தியர்கள் படுகாயமடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Union Minister Sarbananda Sonowal has stated that an oil tanker carrying 19 Indian sailors has come under attack near the UAE.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.