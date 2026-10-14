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ரயில்வே பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸாக 78 நாள்களுக்கான ஊதியம் வழங்கப்படும்!ரூ. 30 லட்சம் வரை நீண்ட காலக் கடன்கள் வழங்கப்படும்: கூட்டுறவுத்துறை அறிவிப்பு!சென்னை ஒக்கியம் மடுவு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள்: முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!சகோதரியாக எப்போதும் உங்களுடன் இருக்கிறேன்: சிஜேபியினர் கைதுக்கு மமதா கண்டனம்!ஜனநாயகப் படுகொலையின் முதல் குற்றவாளி மு.க. ஸ்டாலின்! ஆதவ் அர்ஜுனா

ரயில்வே பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ்; 78 நாள்களுக்கான ஊதியம்!

ரயில்வே பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸாக 78 நாள்களுக்கான ஊதியம் வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது குறித்து...

கோப்புப்படம்

Updated On :

ரயில்வே பணியாளர்களுக்கு தீபாவளி போனஸாக 78 நாள்களுக்கான ஊதியம் வழங்க மத்திய அமைச்சரவை இன்று (அக். 14) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இந்த தீபாவளி போனஸானது சுமார் 11.40 லட்சம் ரயில்வே பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. இதில் தண்ட​வாளப் பராமரிப்​பாளர்​கள், ஓட்​டுநர்​கள், கார்​டு​கள், ஸ்டேஷன் மாஸ்​டர்​கள், மேற்​பார்​வையாளர்கள், தொழில்​நுட்ப ஊழியர்​கள் மற்​றும் உதவி​யாளர்கள் மற்​றும் இதர சி பிரிவு பணியாளர்கள் போன்றோர் அடங்குவர்.

இதற்காக ரூ. 2,009 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, தகுதிவாய்ந்த ஒரு ரயில்வே ஊழியருக்கு அதிகபட்சத் தொகையாக ரூ. 17,951 வழங்கப்படும்.

2025-26 ஆம் ஆண்டில் ரயில்வே துறை 167 கோடி டன் சரக்குகளைக் கையாண்டுள்ளதாகவும் சுமார் 741 கோடி பயணிகள் ரயில்களில் பயணித்ததாகவும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், ரயில்வே துறையை மேம்படுத்தும் வகையில் பணியாற்றிய இந்த ஊழியர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக இந்த போனஸ் வழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The Union Cabinet approved the payment of 78 days' wages as a Diwali bonus to railway employees today (Oct. 14).

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