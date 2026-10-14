ஆந்திரம்: கனக துர்கா கோயிலில் திரௌபதி முர்மு சாமி தரிசனம்!
ஆந்திரத்தில் உள்ள கனக துர்கா கோயிலில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு சாமி தரிசனம் செய்தது குறித்து...
கனக துர்கா கோயிலில் திரௌபதி முர்மு. - படம் - பிடிஐ
ஆந்திரத்தின் விஜயவாடாவில் உள்ள கனக துர்கா கோயிலில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு புதன்கிழமை (அக். 14) சாமி தரிசனம் செய்தார்.
இரண்டு நாள் பயணமாக திரௌபதி முர்மு ஆந்திரம் வந்துள்ளார். தில்லியிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் புறப்பட்டு ஆந்திரம் வந்த திரௌபதி முர்மு கனக துர்கா கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
இன்றிரவு ஆந்திரத்தில் தங்கும் குடியரசுத் தலைவர் நாளை (அக். 15) பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார். அதன்படி, விஜயவாடாவில் மத்திய ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம் சார்பில் நடைபெறும் சரஸ் ஆஜீவிகா மேளாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற்று அந்த நிக்ழ்வினைத் தொடக்கி வைக்கிறார்.
இதன்பிறகு, மகளிர் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுடன் மதிய உணவு அருந்தும் திரௌபதி முர்மு அவர்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார்.
இதையடுத்து, தனது ஆந்திரப் பயணத்தை நிறைவு செய்யும் திரௌபதி முர்மு மாலை 3 மணியளவில் தில்லி புறப்படுகிறார்.
முன்னதாக, கனக துர்கா கோயிலில் தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நேற்று சாமி தரிசனம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது,.
Summary
President Droupadi Murmu offered prayers at the Kanaka Durga Temple in Vijayawada, Andhra Pradesh, on Wednesday (Oct. 14).
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