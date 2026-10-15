தொடர்கதையாகும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்! இன்று தில்லி பள்ளிகளுக்கு!
தில்லி பள்ளிகளில் வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. தீவிர சோதனையில் அதிகாரிகள்..
வெடிகுண்டு மிரட்டல் (கோப்புப் படம்) - ENS
தில்லியில் உள்ள பல பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த பல மாதங்களாகவே, பள்ளிகள், வணிக வளாகங்கள், நீதிமன்றங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் விடுக்கப்படுவதும், அதிகாரிகள் சோதனையிட்டு புரளி என்று தெரிய வருவதுமாக இருந்து வருகின்றது.
இந்த நிலையில், இன்று தில்லியில் உள்ள பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டலுக்கான மின்னஞ்சல்கள் வந்துள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து காவல் துறையினர் அந்தப் பள்ளிகளுக்கு விரைந்து சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் பள்ளிகளில் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இதுவரை பள்ளிகளில் சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள்கள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என்று அவர்கள் கூறினர்.
இதனால் பள்ளிகளில், வழக்கமான நடைமுறைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
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