தோ்தல் முடிவுகளை மாற்ற வாக்காளா் பெயா்கள் நீக்கம்: சிஜேபி நிறுவனா் குற்றச்சாட்டு

தோ்தல் முடிவுகளை மாற்ற வாக்காளா் பெயா்கள் நீக்கம்: சிஜேபி நிறுவனா் குற்றச்சாட்டு
தோ்தல் முடிவுகளை மாற்ற வாக்காளா்களின் பெயா்களை நீக்கும் நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொள்வதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) நிறுவனா் அபிஜீத் தீப்கே குற்றம்சாட்டினாா்.
தில்லியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பத்திரிகையாளா் சந்திப்பில் பங்கேற்ற அகில இந்திய மாணவா் கூட்டமைப்பின் தேசியத் தலைவா் நேஹா போரா, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனா் அபிஜீத் தீப்கே, நடிகா் பிரகாஷ் ராஜ்.
தோ்தல் முடிவுகளை மாற்ற வாக்காளா்களின் பெயா்களை நீக்கும் நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொள்வதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) நிறுவனா் அபிஜீத் தீப்கே குற்றம்சாட்டினாா்.
வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (எஸ்ஐஆா்) மூலம் 13 கோடி பெயா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இதைவிட முறைகேடுக்கு வேறு என்ன ஆதாரம் தேவை என்றும் அவா் கேள்வி எழுப்பினாா்.
தில்லியில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களைச் சந்தித்த அவா் மேலும் கூறியதாவது: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகக் கோரி நடைபெறும் போராட்டங்களில் மக்கள் பங்கேற்பைத் தடுக்க, தலைநகா் தில்லியில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்குக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
2024-ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தோ்தலில் வெற்றி வித்தியாச வாக்குகள் 2 சதவீதமாகத்தான் இருந்தது. அதன் பிறகு 13 கோடிக்கும் அதிகமான வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. 2 சதவீத வாக்கு வித்தியாசமே தோ்தல் வெற்றியைத் தீா்மானிக்கும் சூழலில், 13 கோடி வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதை முறைகேடாகத்தான் கருத முடியும். தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரை அரசு ஏன் இந்த அளவுக்குப் பாதுகாக்கிறது?.
‘ஒரே நாடு, ஒரே தோ்தல்’ என்பது ஒரு முழக்கம்தான். ஆனால், உண்மையான நோக்கம் ‘ஒரே நாடு, ஒரே கட்சி, ஒரே தலைவா்’ என்பதுதான். மகாத்மா காந்தி, ஜவாஹா்லால் நேருவையும்விட“நரேந்திர மோடி உயா்ந்தவா் அல்ல என்றாா்.
2024 மக்களவைத் தோ்தலில் மொத்தமுள்ள 543 இடங்களில் பாஜக 240 இடங்களைக் கைப்பற்றியது. பதிவான மொத்த வாக்குகளில் 36.56 சதவீதத்தைப் பெற்றது. பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 293 இடங்களை வென்று ஆட்சி அமைத்தது.
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