எஃப்.பி.ஐ.யால் தேடப்பட்ட சீக்கியரை அமெரிக்காவுக்கு நாடு கடத்தியது இந்தியா
நிதி மோசடி தொடா்பாக எஃப்.பி.ஐ. விசாரணை அமைப்பால் தேடப்பட்ட சீக்கியரை, அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா நாடு கடத்தியது.
கோப்புப் படம்
நிதி மோசடி தொடா்பாக எஃப்.பி.ஐ. விசாரணை அமைப்பால் தேடப்பட்ட சீக்கியரை, அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா நாடு கடத்தியது.
அமெரிக்க தலைநகா் வாஷிங்டனில் சீக்கியரான மன்ஜீத் சிங் பேடி கடை நடத்தி வந்தாா். அப்போது கடைக்கு வந்த வாடிக்கையாளா்களிடம் இருக்கும் அந்நாட்டு அரசு நிதியுதவி அட்டையை பெற்றுக் கொண்டு, அதற்குரிய உணவுப் பொருள்களை வழங்காமல் பணம் கொடுத்துள்ளாா். அப்போது அட்டையில் இருந்து எடுக்கப்படும் பணத்தில் பாதி பணத்தை தனக்கு வைத்துக் கொண்டாா். இதுபோல 6 லட்சம் அமெரிக்க டாலா்களை அவா் மோசடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த மோசடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அவரை அமெரிக்க புலனாய்வு அமைப்பான எஃப்.பி.ஐ. அதிகாரிகள் தேடத் தொடங்கினா். இதையறிந்து அமெரிக்காவில் இருந்து கனடாவுக்கு முதலில் தப்பிச் சென்ற அவா், பின்னா் அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு தப்பி வந்துவிட்டாா்.
இருப்பினும் அவா் கடந்த மாதம் இந்தியாவில் கைது செய்யப்பட்டாா். இது குறித்து எஃப்.பி.ஐ. அளித்த தகவலை தொடா்ந்து, அவரை அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா நாடு கடத்தியது. அவா் வாஷிங்டனுக்கு புதன்கிழமை இரவு கொண்டு வரப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து எஃப்.பி.ஐ. இயக்குநா் காஷ் படேல் கூறுகையில், ‘இது மிகவும் முக்கியமான தருணம். அவா் கைது செய்யப்பட்டு அமெரிக்காவுக்கு கொண்டுவரப்பட்டதற்கு எஃப்.பி.ஐ., இந்திய காவல் துறையினருக்கு நன்றி’ என்றாா்.
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