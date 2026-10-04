ஹசீனா நாடு கடத்தல்: காலக்கெடு இல்லை - இந்தியா
ஷேக் ஹசீனாவை அந்நாட்டுக்கு நாடு கடத்துவது தொடா்பாக, இந்தியா காலக்கெடு நிா்ணயிக்க முடியாது என்று இந்திய தூதா் தினேஷ் திரிவேதி தெரிவித்துள்ளாா்.
ஷேக் ஹசீனா - கோப்புப் படம்
வங்கதேச முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனாவை அந்நாட்டுக்கு நாடு கடத்துவது தொடா்பாக, இந்தியா காலக்கெடு நிா்ணயிக்க முடியாது என்று வங்கதேசத்துக்கான இந்திய தூதா் தினேஷ் திரிவேதி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக வங்கதேச தலைநகா் டாக்காவில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் அவா் கூறியதாவது: இந்தியாவில் இருந்து ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்த வேண்டும் என்ற வங்கதேச அரசின் கோரிக்கை, ஏற்கெனவே உள்ள நடைமுறைகளின்படி பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த நடைமுறைகள் சட்டபூா்வமானவை. இதை பலமுறை இந்தியா தெரிவித்துள்ளது.
வங்கதேசத்தில் இருந்து இந்திய விமானப் படை அல்லது ராணுவம் மூலம் இந்தியாவுக்கு ஹசீனா அழைத்து வரப்படவில்லை. வங்கதேச விமானப் படை ஹெலிகாப்டா் மூலம்தான், அவா் இந்தியா வந்தாா். அந்த நேரத்தில் ஹசீனா வங்கதேசத்தின் பிரதமராக இருந்தாா். அவருக்கு அடைக்கலம் அளிப்பதைத் தவிர, அப்போது இந்தியாவுக்கு வேறு வழியே இல்லை.
வங்கதேசத்தின் அண்டை நாடாக, எதாா்த்த நிலையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இந்தியாவின் கடமை. ஏனெனில், சில நேரங்களில் நாம் எதிா்பாராத சூழ்நிலைகளை எதிா்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படும். ஹசீனாவுக்கு அடைக்கலம் அளிக்கப் போவதில்லை; ஹெலிகாப்டரை தரையிறங்க அனுமதிக்கமாட்டோம் என்று இந்தியா தெரிவித்திருந்தால், நிலைமை என்ன ஆகியிருக்கும் என்றே தெரியாது.
வங்கதேசத்தில் ஏற்பட்ட துயரமான சூழ்நிலைகளின் காரணமாகவே ஹசீனாவின் ஆட்சி கவிழ்ந்து, அவா் இந்தியாவில் அடைக்கலம் தேடும் நிலைமை உருவானது. அதுபோன்ற சூழ்நிலைகள் உலகின் எந்தப் பகுதியிலும் மீண்டும் ஏற்படக் கூடாது.
ஹசீனாவை வங்கதேசத்துக்கு நாடு கடத்துவது தொடா்பாக இந்தியா காலக்கெடு நிா்ணயிக்க முடியாது. அவா் எப்போது வங்கதேசத்துக்குத் திருப்பி அனுப்பப்படுவாா் என்பதற்கான காலவரையறையை யாராலும் கூற இயலாது என்று தெரிவித்தாா்.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு வங்கதேசத்தின் அப்போதைய பிரதமராக இருந்த ஷேக் ஹசீனா அரசுக்கு எதிராக மாணவா்களும், பொதுமக்களும் தீவிரப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனால் அவரின் ஆட்சி கவிழ்ந்ததைத் தொடா்ந்து, அவா் வங்கதேசத்தில் இருந்து இந்தியாவுக்கு தப்பி வந்தாா். அவரைத் திருப்பி அனுப்பி வைக்குமாறு இந்தியாவிடம் வங்கதேசம் தொடா்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
கடந்த ஜூலையில் ஆங்கில செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு ஹசீனா அளித்த பேட்டியில், அவா் நிகழாண்டு டிசம்பரில் வங்கதேசம் திரும்பி, அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் சரணடைய திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தாா். அவா் தற்போது புது தில்லியில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
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