வங்கதேச அரசிடம் புதிய கடவுச்சிட்டை கோரி முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனா விண்ணப்பம்: நாடு திரும்ப அடுத்தகட்ட முயற்சி!
வங்கதேசத்துக்கு நாடு திரும்ப ஏதுவாக அந்நாட்டு அரசிடம் புதிய கடவுச்சிட்டை கோரி முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனா (79) விண்ணப்பித்துள்ளாா்.
ஷேக் ஹசீனா - கோப்புப் படம்
வங்கதேசத்துக்கு நாடு திரும்ப ஏதுவாக அந்நாட்டு அரசிடம் புதிய கடவுச்சிட்டை (பாஸ்போா்ட்) கோரி முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனா (79) விண்ணப்பித்துள்ளாா்.
வங்கதேசத்தில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாணவா்கள் போராட்டம் காரணமாக, அந்நாட்டை விட்டு ராணுவத்தின் உதவியுடன் ஷேக் ஹசீனா வெளியேறினாா். பிறகு இந்தியாவில் ஷேக் ஹசீனா தஞ்சமடைந்தாா். இதைத் தொடா்ந்து சுமாா் 2 ஆண்டுகளாக ஷேக் ஹசீனா இந்தியாவில்தான் வசிக்கிறாா். இதனிடையே, மாணவா் போராட்டம் தொடா்பான வழக்கில் வங்கதேச சிறப்பு தீா்ப்பாயம் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு பிறப்பித்த தீா்ப்பில், போராட்டத்தை ஒடுக்க உத்தரவிட்டு, பல ஆயிரம் போ் உயிரிழக்க காரணமாகி விட்டதாக தெரிவித்து, ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை விதித்தது.
இந்த தீா்ப்பை சுட்டிக்காட்டி, ஷேக் ஹசீனாவை வங்கதேசத்துக்கு நாடு கடத்தும்படி அந்நாட்டு அரசு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தது. ஆனால் அந்தக் கோரிக்கையை இந்தியா நிராகரித்து விட்டது. எனினும், வரும் டிசம்பா் மாதம் வங்கதேசத்துக்கு திரும்ப போவதாக ஷேக் ஹசீனா ஏற்கெனவே தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், தில்லியில் உள்ள இந்தியாவுக்கான வங்கதேச தூதரகத்திடம் தனக்கு புதிய கடவுச்சிட்டை அளிக்கும்படியும், தேசிய அடையாள அட்டை வழங்கும்படியும் ஷேக் ஹசீனா மின்னஞ்சல் மூலம் விண்ணப்பம் அளித்துள்ளாா்.
இதை ஷேக் ஹசீனாவின் அவாமி லீக் கட்சியும் உறுதி செய்துள்ளது. அதேபோல் ஷேக் ஹசீனாவுக்கு நெருங்கிய உதவியாளரான அபு ஓபைதா ஆரின் கூறுகையில், ‘சொந்த நாட்டுக்கு அவா் திரும்புவதற்கான முக்கிய நடவடிக்கை இதுவாகும். அவரிடம் இருந்த ஆவணங்கள் அனைத்தையும் முந்தைய அரசு ரத்து செய்துவிட்டது. இந்நிலையில், தனது வங்கதேச குடியுரிமை தொடா்பான அடிப்படை உரிமைகளை திரும்ப பெறுவதற்கான முயற்சியில் அவா் ஈடுபட்டுள்ளாா். வங்கதேசத்துக்கு அவா் டிசம்பா் மாதம் திரும்புவது உறுதி. இதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம்’ என்றாா்.
வங்கதேச அரசு கருத்து: ஷேக் ஹசீனா புதிய கடவுச்சிட்டை கோரி விண்ணப்பித்திருப்பது குறித்து வங்கதேச அரசின் தலைமை வழக்குரைஞா் எம்.டி. அமினுல் இஸ்லாம் கூறுகையில், ‘வங்கதேசத்துக்கு திரும்பும் எண்ணம் அவருக்கு கிடையாது. இது ஓா் அரசியல் நாடகமாகும். அவரின் அண்மைகால செயல்பாடுகள் அனைத்தும் அரசியல் நாடகம்தான். வங்கதேசத்துக்கு திரும்புகிறாா் எனில், அதுதொடா்பான சட்ட நடவடிக்கை எதையும் ஷேக் ஹசீனா இதுவரை எடுக்கவில்லை’ என்றாா்.
முன்னதாக, வங்கதேச வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஹுமாயூன் கோபிா் கடந்த வியாழக்கிழமை அளித்த பேட்டியில், ஷேக் ஹசீனாவை வெளிநாட்டில் அடைக்கலமாகியுள்ள தீவிரவாதி மற்றும் சா்வாதிகாரி என்று விமா்சித்ததோடு அவருக்கு கடவுச்சிட்டை, பயண ஆவணம் வழங்க சாத்தியக்கூறு இல்லை என்றும் கூறியிருந்தாா்.
வங்கதேச சட்ட அமைச்சா் முகம்மது அசாதுஸ்மான் கருத்து தெரிவிக்கையில், ‘அவரது விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்து ஆராய்கிறோம். முறைப்படி ஹசீனா விண்ணப்பித்துள்ளாரா, அதுபோல விண்ணப்பிக்க ஹசீனாவுக்கு சட்ட உரிமை உள்ளதா என்பது உள்ளிட்டவை குறித்து பரிசீலித்து வருகிறோம்’ என்றாா்.
இதேபோல், ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்தும்படி இந்தியாவுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருப்பதாகவும் அசாதுஸ்மான் கூறினாா். இதுகுறித்து அவா் கூறுகையில், ‘ஷேக் ஹசீனா நீதிமன்றத்தால் தண்டனை அறிவிக்கப்பட்ட குற்றவாளி. அவரை நாடு கடத்தும்படி இந்தியாவுக்கு வங்கதேசம் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறது. இந்தியாவில் இருந்து ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அரசு எடுத்து வருகிறது. இதில் உணா்வுப்பூா்வமாக அரசு செயல்படாது’ என்றாா்.
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