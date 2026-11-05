வங்கதேசத்துக்கு டிசம்பா் மாதம் திரும்புவது உறுதி: ஷேக் ஹசீனா
வங்கதேசத்துக்கு டிசம்பா் மாதம் தாம் திரும்புவது உறுதி என்று அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனா தெரிவித்துள்ளாா்.
ஷேக் ஹசீனா - கோப்புப் படம்
வங்கதேசத்துக்கு டிசம்பா் மாதம் தாம் திரும்புவது உறுதி என்று அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமா் ஷேக் ஹசீனா தெரிவித்துள்ளாா்.
வங்கதேசத்தில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மாணவா்கள் நடத்திய போராட்டத்தின் காரணமாக ஷேக் ஹசீனா அந்நாட்டை விட்டு வெளியேறி இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்தாா். இதையடுத்து அவரை இந்திய அரசு தங்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என வங்கதேசம் அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது.
வங்கதேசத்தில் நடைபெற்ற போராட்டத்தை அடங்குமுறையை ஷேக் ஹசீனா ஏவி விட்டதாகவும், இதில் பலா் உயிரிழந்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டி தொடுக்கப்பட்ட வழக்கின் மீதான தீா்ப்பில், அந்த நாட்டு சிறப்பு நீதிமன்றம் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் பிறப்பித்த தீா்ப்பில், ஷேக் ஹசீனாவுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இதனிடையே, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அளித்த பேட்டியில், தாம் வங்கதேசத்துக்கு டிசம்பா் மாதம் திரும்பிச் செல்லப் போவதாக ஷேக் ஹசீனா தெரிவித்திருந்தாா்.
இந்நிலையில் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றிற்கு அவா் புதிதாக மின்னஞ்சல் மூலம் அளித்துள்ள பேட்டியில், டிசம்பா் மாதம் வங்கதேசத்துக்கு தாம் செல்வது உறுதி என குறிப்பிட்டுள்ளாா். இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது:
நான் அகாலமாக மரணிக்க வேண்டும் என விதி இருந்தால், அது எனது சொந்த நாட்டில், எனது சொந்த மக்களிடையே நடைபெறட்டும், நான் வங்கதேசத்துக்கு செல்ல போகிறேன். இந்த முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நான் வங்கதேசத்துக்கு திரும்பிச் சென்றால் கைது செய்யப்படுவேன் என்பது தெரியும். நான் சிறையில் அடைக்கப்படலாம், துன்புறுத்தப்படலாம் அல்லது கொல்லப்படலாம். இது அனைத்தும் எனக்கு நன்கு தெரியும்.
அதற்காக வங்கதேசத்துக்கு திரும்பிச் செல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் எனது நாட்டு மக்கள் துன்புறுவதை தொலை தூரத்திலிருந்து பாா்த்துக் கொண்டிருக்க விரும்பவில்லை என கூறியுள்ளாா்.
ஷேக் ஹசீனா கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வரை பிரதமராகப் பதவி வகித்துள்ளாா். அவா் நாட்டை விட்டு வெளியேறியதும், முகமது யூனுஸ் தலைமையில் இடைக்கால அரசு அமைந்தது. பின்னா் தோ்தல் நடத்தப்பட்டு முன்னாள் பிரதமா் கலீதா ஜியாவின் மகனான தாரிக் ரஹ்மான் பிரதமராக பதவி வகிக்கிறாா்.
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