ஏா் இந்தியா விமானங்கள் சவூதி அரேபியாவுக்கு அக். 24 வரை ரத்து!
மேற்காசியாவில் அதிகரித்துவரும் பதற்றம் காரணமாக, சவூதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவைகளை அக்.24-ஆம் தேதி வரை ஏா் இந்தியா, ஏா் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்கள் ரத்து செய்துள்ளன.
ஏர் இந்தியா - கோப்புப் படம்
மேற்காசியாவில் அதிகரித்துவரும் பதற்றம் காரணமாக, சவூதி அரேபியாவுக்கான விமான சேவைகளை அக்.24-ஆம் தேதி வரை ஏா் இந்தியா, ஏா் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்கள் ரத்து செய்துள்ளன.
ஜெட்டா, ரியாத், தம்மாம் ஆகிய நகரங்களுக்கான விமான சேவைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக ஏா் இந்தியா நிறுவனம் சனிக்கிழமை எக்ஸ் தளத்தில் தெரிவித்தது. நிலைமையைத் தொடா்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும், பயணிகளுக்கு இயன்றவரை தேதிகளை மாற்றிக்கொள்ளும் வசதிகளை வழங்குவதாகவும் அந்த நிறுவனம் கூறியது.
முன்னதாக, ஏா் இந்தியா தனது சேவைகளை அக். 20-ஆம் தேதி வரையும், ஏா் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் அக்.17-ஆம் தேதி வரையும் ரத்து செய்திருந்தன.
இண்டிகோ நிறுவனம் வியாழக்கிழமை தனது விமான சேவை ரத்தை அக். 24 வரை நீட்டித்தது. ஆகாசா ஏா் நிறுவனம் ரியாத் நகருக்கான சேவைகளை அக்.24 வரையும், ஜெட்டாவுக்கான சேவைகளை அக்.21 வரையும் நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்தது.
சவூதி அரேபியாவில் ரியாத் விமான நிலையம் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பயன்பாட்டு உள்கட்டமைப்புகளைக் குறிவைத்து யேமனின் ஹூதி கிளா்ச்சிப் படையினா் தாக்குதல் நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், மேற்கசியாவில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக விமான நிறுவனங்கள் சேவைகளைத் தற்காலிகமாக ரத்து செய்துள்ளன.
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